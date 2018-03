La mostra "La Dolce Vitti" per celebrare vita, film e stile dell'attrice romana; una notte per ballare senza sosta al Lanificio 159 con "Voglia di dance all night"; l'irresistibile simpatia di Pippo Franco al Teatro Tirso de Molina con "Brancaleone e la sua armata"; la caccia alle colorate uova al Luneur Park; i diversi appuntamenti per festeggiare in assoluto relax e divertimento la Pasquetta a Roma e dintorni. Queste le nostre proposte per trascorrere nella Capitale i giorni di Pasqua in modo piacevole ed allettante.

Venerdì 30 marzo

"La Dolce Vitti" al Teatro dei Dioscuri al Quirinale

Monica Vitti è oggi tra le attrice che suscitano la maggiore simpatia ed ammirazione in un pubblico vasto e trasversale. Ha unito in sé le due anime del nostro cinema, quella d’autore e la Commedia all'Italiana. La mostra fotografica e multimediale, ideata e realizzata dall'Istituto Luce Cinecittà ed aperta fino al 10 giugno, racconta le diverse sfaccettature dell'artista, in 40 anni di spettacolo, decine di film, teatro, tv, costume, cultura alta e popolare, grazie anche alle testimonianze di chi l’ha conosciuta. Orari: martedì-domenica dalle 10:00 alle 18:00. Ingresso gratuito.

Sabato 31 marzo

"Voglia di dance all night" al Lanificio 159

Gigi D'Agostino, Eiffel 65, Prezioso, 883, Molella: dopo il grande successo della prima edizione, torna l'evento dedicato a tutti gli amanti feste in cui si balla senza sosta. Un vero e proprio Juke Box con il meglio della musica Anni 2000; tutte le hit e le colonne sonore che hanno accompagnato l'adolescenza dei trentenni di oggi. Appuntamento a partire dalle ore 22:00. Ingresso gratuito.

Pippo Franco al Teatro Tirso de Molina

Fino al 1 aprile il famoso attore romano sarà in scena con "Brancaleone e la sua armata", uno spettacolo che si sviluppa attraverso una serie di avventure ed imprevisti che il comandante dovrà fronteggiare, rendendosi conto di aver vissuto metà della sua esistenza come uomo d’armi, mentre l’altra metà riguardante l'amore e la parte spirituale dell’essere gli è rimasta sconosciuta. Con l’aiuto di una serie di personaggi che poco alla volta formeranno la sua squadra, l'eroe arriverà a una piena coscienza di sé ed incontrerà la donna della sua vita. Orari: sabato ore 21:00; domenica 17:00. Biglietti a partire da 27,00 euro.

Domenica 1 aprile

Caccia alle uova di Pasqua al Luneur Park

Grande caccia alle centinaia di uova colorate nascoste fino al 3 di aprile. Sarà possibile vivere ogni giorno un doppio appuntamento con la fortuna, alle 12:30 ed alle 17:30, divertendosi a cercarle all'interno del giardino ed avere quindi l'occasione di vincere favolosi premi come ingressi gratuiti al Parco, peluche, dolci leccornie e colorati Truccabimbi. Orario di apertura: dalle 10:00 alle 19:00. Biglietto d'ingresso: 5 euro.

Lunedì 2 aprile

Pasquetta a Roma e dintorni tra picnic, gite e tanto svago

Da tradizione il Lunedì dell'Angelo va trascorso con gli amici o con la famiglia, tra pranzi ed attività all'aria aperta. Per aiutare chi ancora non ha deciso come passare questa giornata, abbiamo pensato ad una serie di proposte adatte a tutte le età e caratterizzate da relax, divertimento e aria pulita. Tra parchi come quello della Caffarella, il Laghetto dell'Eur, Villa Borghese o Villa Torlonia, riserve naturali quale la Tevere Farfa e incontri con gli animali al Bioparco, ci sarà solo l'imbarazzo della scelta.