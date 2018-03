Da tradizione la giornata di Pasquetta si dovrebbe trascorrere con gli amici o con la famiglia, tra picnic ed attività all'aria aperta. Per aiutare chi ancora non ha deciso come passare il Lunedì dell'Angelo, abbiamo pensato ad una serie di proposte adatte a grandi e piccoli da svolgere nel cuore della Città Eterna e nei suoi dintorni, rigorosamente caratterizzate da relax, svago, divertimento e perché no anche da un pizzico di cultura. Tra parchi, ville, riserve naturali e animali, ci sarà solo l'imbarazzo della scelta!

Picnic nel verde

Tanti gli spazi della Capitale dove improvvisare un pranzo all'aria aperta, tra cibi tipici pasquali e un buon bicchiere di vino; delle vere e proprie oasi verdi dove poter respirare aria pulita e passare del tempo lontano dal caos della città. Dal Parco della Caffarella a quello dell'Acquedotto, passando per il Colle Oppio e per lo scenografico Laghetto dell'Eur vestito a feste con i meravigliosi ciliegi in fiore, non ci sono scuse per non stendere sui prati la famosa tovaglia a quadri.

Ville di Roma trasformate in parchi pubblici

Non solo semplice svago ma anche un tocco di cultura per questo giorni di festa. Le famose Ville della Capitale, sia di epoca antica che più recenti, sono i luoghi ideali per lunghe passeggiate, anche con gli amici a quattro zampe, giochi in famiglia e visite ai musei ed alle strutture originarie ancora conservate. Tra queste possiamo ricordare: Villa Pamphilj, il polmone verde più grande di Roma per estensione; Villa Borghese, con al suo interno il Bioparco, il Museo civico di Zoologia e il Cinema dei Piccoli; Villa Torlonia, con area gioco per cani, attrezzature sportive e giostre.

Luoghi ed attività per i bimbi

Per chi trascorre la Pasquetta in famiglia, con i bambini, sono previste tante attività adatte a loro, tra musei, luoghi di incontro e strutture dedicate al loro divertimento. Ad esempio, al Luneur Park è programmata una divertente caccia alla colorate uova di Pasqua con i palio fantastici premi, mentre al Bioparco in compagnia dello staff zoologico si potranno conoscere i diversi animali e la loro alimentazione.

Gite fuori porta

In occasione del Lunedì dell'Angelo giornata memorabile ed all'insegna dell'avventura al Castello Odescalchi di Bracciano. I visitatori potranno provare l'emozione di arrampicarsi sulle antiche mura, solcare i camminamenti di ronda chiusi al pubblico, calarsi nelle profonde cisterne e partecipare ad un torneo di tiro con l'arco. Visitare il sito ufficiale per il programma. Per un contatto più diretto con la natura, sarà invece possibile partecipare ad un'escursione nella Riserva Tevere Farfa, prima area protetta regionale del Lazio. Con la realizzazione di una diga sul fiume si è formato un lago, dove da oltre 50 anni la vegetazione ha preso il sopravvento adattandosi alle mutate condizioni ambientali e creando un magnifico bosco considerato uno dei siti più interessanti dell'Italia centrale per il birdwatching e l'osservazione dell'affascinante mondo della palude.