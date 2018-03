Grande caccia alle uova di Pasqua a partire da giovedì 29 marzo al Luneur Parlk. Fino al 3 di aprile infatti sarà possibile vivere ogni giorno un doppio appuntamento con la fortuna, alle 12:30 ed alle 17:30, divertendosi a cercare all'interno del parco le centinaia di uova colorate nascoste ed avere quindi l'occasione di vincere favolosi premi come ingressi gratuiti al Parco, peluche, dolci leccornie e colorati Truccabimbi. Durante queste giornate, il Luneur Park sarà aperto dalle 10:00 alle 19:00 ed il biglietto d'ingresso costerà 5 euro.

Un'oasi di allegria in città

Lo storico Luna Park Permanente di Roma, dopo 8 anni e mezzo di chiusura e abbandono, ha riaperto i battenti il 27 ottobre 2016. Nella sua nuova versione, il Luneur si rivolge ad un target completamente diverso da quello che negli anni '89-'90 ha accompagnato l'adolescenza dei cittadini romani; oggi è infatti più orientato verso i bambini, con numerose attrazioni a loro dedicate, alcune fruibili insieme ai propri genitori. Tra le tante giostre e i giochi troviamo: "Banzai Accademy", "Bosco di Maia", Draco Arena", "Follesalto", Lunatantum", "Magicirco", "Montesogno", "Barcamatta", "Brucomela", Grande Alberone", "Jumbo", Lunarace", "Volasù" e naturalmente l'iconica "Ruota Panoramica". Spazio anche al divertimento più consapevole con diversi laboratori grazie ai quali i bimbi potranno creare delle simpatiche "Uova Segnaposto" o una versione pasquale del classico gioco da tavola Tris.

Come raggiungere il Luneur Park

Situato in via delle Tre Fontane 100, il Parco è raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: in metro, linea B fermata Eur Magliana; in autobus, linee 31-671-707-714-765-767-771-780-787​ a cui si aggiungono durante il fine settimana i bus C7 e C8. Per chi invece si sposta in auto, partendo dal Centro dovrà seguire le indicazioni per le Terme di Caracalla, transitare per via Cristoforo Colombo e quando vedrà la Grande Ruota Panoramica, poco prima di arrivare al quartiere Eur, dovrà girare a destra; dal GRA invece prendere l'uscita Cristoforo Colombo in direzione Eur.