I travolgenti balli proibiti di "Dirty Dancing" sul palco del Teatro Olimpico; la maratona musicale promossa da Emergency "Pe' Strada" ai Fori Imperiali; la diciannovesima edizione dell'International Tatoo Expo al Palazzo dei Congressi; l'interessante visita guidata alla città fantasma di Galeria Antica; la brillante commedia "Donne in cerca di guai" in scena alla Fonderia delle Arti. Queste le nostre proposte, adatte ad ogni età, per trascorrere questo fine settimana nella Capitale in modo divertente e stimolante.

Venerdì 4 maggio

Dirty Dancing al Teatro Olimpico

La travolgente storia d'amore a ritmo di danza tra una ragazza di buona famiglia ed un aitante animatore sarà in scena fino al 20 maggio. Come il film, uscito oltre trent'anni fa nelle sale cinematografiche e subito diventato un cult, anche la sua versione teatrale è diventata ormai un classico da vedere e rivedere sempre con entusiasmo, facendosi contagiare ogni volta dall'allegria e dal romanticismo di una storia senza tempo. Orario di inizio: ore 21:00. Biglietti a partire da 23 euro.

Sabato 5 maggio

Maratona musicale "Pe' Strada" ai Fori Imperiali

La manifestazione promossa da Emergency, dopo tre edizioni che hanno visto protagonisti i buskers, celebrerà quest'anno la grande musica jazz in un evento rinnovato che andrà avanti fino a domenica e che vedrà l'intervento di affermati artisti italiani ed internazionali guidati dalla direzione artistica del sassofonista Stefano Di Battista. Apertura alle ore 15:00, partecipazione gratuita con la possibilità di donare fondi destinati al Centro chirurgico per le vittime di guerra a Lashkar-Gah, in Afghanistan.

International Tatoo Expo al Palazzo dei Congressi

Tatuatori provenienti da tutto il mondo, appartenenti alle più diverse correnti e stili, si riuniranno nella Capitale fino a domenica 6 maggio per la diciannovesima edizione dell'evento dedicata all'arte del tatuaggio. A prendere parte a questa convention ci saranno alcuni tra i massimi esperti in questo campo quali: Marco Manzo, Alo Loco, Anton Autonomo, Claudio Comite, Nuno Feio, Mark Kornev, Fabio Filippone, Roberto Gasperi e Valerio Serpetti. Orari: dalle 13:00 alle 23:30. Biglietto di ingresso: 16,50 euro.

Domenica 6 maggio

Visita alla città fantasma di Galeria Antica

Un campanile, un antico mulino, diverse abitazioni e secondo qualcuno anche fantasmi; una vera avventura alla scoperta di un antico borgo abbandonato da oltre duecento anni. L'unica accortezza da tenere: portare scarpe comode, sarà una lunga camminata ma ne varrà la pena. Partenza alle ore 10:00 da piazzale del Verano, costo del biglietto 15 euro. Prenotazione obbligatoria sul sito dell'evento.

"Donne in cerca di guai" alla Fonderia delle Arti

Donne dotate di un particolare talento: cacciarsi nei guai. Con i loro stupori e gli entusiasmi che le contraddistinguono, si propongono in scena fino al 12 maggio in una girandola di eventi che le porta a confessarsi con spudoratezza e clamore. Una commedia nella commedia, un copione che si dipana e si evolve con esiti imprevedibi e il pubblico, parte integrante dello spettacolo, verrà coinvolto in questo gioco esilarante. Orario: ore 21:00. Costo del biglietto: 13 euro.