Arriva al Teatro Olimpico dal 4 al 20 maggio Dirty Dancing, lo spettacolo campione d’incassi che ha raggiunto le oltre 115.000 presenze nei primi tre mesi di rappresentazione in giro per l'Italia. Come il film, uscito oltre trent'anni fa nelle sale cinematografiche e subito diventato un cult, uno di quei titoli che non passano mai di moda e continuano imperituramente a far sognare, anche la sua versione teatrale è diventata ormai un classico da vedere e rivedere sempre con entusiasmo, assaporandone ogni volta tutta la magia direttamente in sala e facendosi contagiare dall'allegria e dal romanticismo di una storia senza tempo. Orario di inizio: ore 21:00. Biglietti a partire da 23 euro.

Balli proibiti da record

Un successo planetario al cinema, un Golden Globe, un Oscar, oltre 40 milioni di copie della colonna sonora vendute e, solo negli Stati Uniti, oltre 11 milioni di dvd. Quando nel 1987 l’autrice Eleanor Bergstein scrisse Dirty Dancing era probabilmente all'oscuro del fatto che il racconto di Baby e della sua storia d’amore con Johnny, il bel maestro di ballo, nata in una lontana estate degli anni ’60 nella festosa atmosfera del resort Kellerman e narrata attraverso musiche e coreografie indimenticabili, si sarebbe trasformato in uno di quegli spettacoli imperdibili a livello cinematografico e teatrale, capaci di conquistare un pubblico di ogni età. Nella versione in scena all'Olimpico, totalmente fedele e rispettosa della pellicola originale, i ruoli dei protagonisti sono affidati ai due giovani artisti Sara Santostasi e Giuseppe Verzicco, mentre la regia è di Federico Bellone; l'allestimento italiano dello spettacolo è inoltre stato esportato in tutto il mondo, compreso il famoso West End di Londra, ed è reduce da successi in Germania, Spagna, Austria, Montecarlo, Messico, Belgio, Lussemburgo. Anche in questo adattamento naturalmente non mancherà la leggendaria colonna sonora comprendente, oltre all'iconico brano “(I’ve Had) The Time Of My Life”, hit come “Hungry Eyes”, “Do You Love Me?”, “Hey! Baby” e “In the Still of the Night”.

Come raggiungere il Teatro Olimpico

Situato in piazza Gentile da Fabriano 17, è comodamente raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: in metro, linea A fermata Flaminio; in tram, linea 2; in autobus, linee 220-232-233-280-301-446-48-910-911.