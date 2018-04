La brillante Teresa Mannino con lo spettacolo "Sento la terra girare" al Teatro Ambra Jovinelli; la dolcezza fa tappa a Villa Borghese grazie al Gelato Festival 2018; la varietà e l'originalità dell'editoria indipendente alla Città dell'Altra Economia; la manifestazione dedicata ai sapori tradizionali Degustando: la Fiera del Gusto a Monte Compatri; l'innovativa psyco-commedia noir "Processo a Pinocchio" in scena al Teatro Orione. Queste le nostre proposte per trascorrere questo fine settimana nella Capitale in modo piacevole ed estremamente goloso.

Venerdì 27 aprile

Teresa Mannino al Teatro Ambra Jovinelli

Storie familiari personali che si mescolano perfettamente a quelle della vita quotidiana che circondano ognuno di noi, per accendere un sorriso ma anche per far riflettere sulle grandi questioni che stanno cambiando il volto del nostro pianeta e dell'intera umanità; il tutto sempre accompagnato dalla sagace ironia dell'attrice siciliana. Questo il centro del brillante spettacolo teatrale "Sento la terra girare", in scena fino al 29 aprile. Orari: venerdì e sabato ore 21:00; domenica ore 17:00. Biglietti a partire da 19 euro.

Sabato 28 aprile

Gelato Festival 2018 a Villa Borghese

Fino al 1 maggio tutti i golosi romani e non sono attesi alla più importante manifestazione dedicata interamente al mondo del gelato italiano. La squadra di artigiani gelatieri è pronta ad accogliere i visitatori al meglio e conquistarne il palato, fra interpretazioni di grandi classici e proposte creative assolutamente da provare. Orari di apertura: dalle 11:00 alle 19:00. Costo del biglietto: 10 euro, che dà diritto all'assaggio di tutte le specialità in degustazione.

Fiera dell'editoria indipendente alla Città dell'Altra Economia

Una rassegna che nasce dalla voglia di creare qualcosa di diverso nel segno della qualità professionale, un luogo dove l'interazione tra editori e librai è talmente proficua da creare un'incredibile varietà ed originalità delle proposte culturali. Presenti durante la giornata due palchi, uno all'interno e uno all'esterno, su cui si susseguiranno eventi dalla mattina alla sera. Ingresso libero. Orari: 10:00-22:00.

Domenica 29 aprile

Degustando: la Fiera del Gusto a Monte Compatri

La 93° edizione della famosa manifestazione enogastronomica interesserà fino al 1 maggio le vie del paese, che per l'occasione saranno ricche di stand che offriranno cibo tradizionale, birre artigianali e naturalmente vino dei Castelli Romani. Ma non solo: ad accogliere i visitatori ci saranno spettacoli musicali, laboratori, documentari, sport e colorato folklore. L'accesso è gratuito, mentre con una card da 10 euro si avrà diritto ad un assaggio in uno dei quattro punti ristoro. Orari: dalle 10:00 alle 20:00.

"Processo a Pinocchio" al Teatro Orione

Dopo il grandissimo successo registrato durante il tour da poco concluso, torna in scena per un'unica data questa originale commedia noir. Un'opera musicale che parla d'amore, ma anche di debolezze e vizi dell'italiano medio e delle paure che attanagliano l'animo umano, di morte e di speranza, di violenza e di sesso, racchiudendo al suo interno l'esperienza totale della vita, con i suoi lati più leggeri, ma anche con le sue zone d'ombra. Inizio spettacolo ore 21:00. Biglietti a partire da 15 euro.