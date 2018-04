Dal 29 aprile al 1 maggio a Monte Compatri si terrà la 93° edizione della manifestazione enogastronomica Degustando: la Fiera del Gusto. Le vie del paese saranno per l'occasione ricche di stand che offriranno cibo tradizionale, birre artigianali e naturalmente vino dei Castelli Romani. Ma non solo: al festival ad accogliere i visitatori ci saranno spettacoli musicali, laboratori, documentari, sport ed il colorato folklore tipico del luogo. L'accesso è gratuito, mentre con una card da 10 euro si avrà diritto ad un assaggio in uno dei quattro punti ristoro (in piazza Duomo i malanfrigoli alla amatriciana del ristorante "Il Caminetto"; in via dell’Archetto le cicerchie preparate dalla trattoria "Da Daniela"; in via Don Oreste Ranelli le fettuccine fresche al ragù e porcini cucinate dai membri dell'associazione "Amici delle fettuccine"; in piazza Manfredo Fanti un secondo di carne a cura del ristorante "Il capolinea della pizza"). Orari: dalle 10:00 alle 20:00.

Gli appuntamenti in programma

Sarà la banda musicale di Gavignano, accompagnata dalle majorettes Compatrum, ad aprire alle 10:00 di domenica 29 la fiera. Subito dopo lo spettacolo, a Tinello Borghese si terrà la mostra fotografica curata dall'associazione culturale Archeoclub e la proiezione del documentario la "Storia dell’acqua" realizzato da Franco D’Acuti, mentre alle 16:30 sarà la volta del docu-film di Controluce che racconterà la storia del paese. Lunedì 30 invece spazio alla divertente visita guidata con asinello; un giro per il borgo che servirà anche per decretare il vicolo più bello del centro storico con annessa premiazione il giorno seguente. Martedì 1 maggio largo allo sport con la Spartan divertical race, la corsa campestre che prenderà il via alle 09:00 sulla collina di San Silvestro. Dalle 09:30 invece, presso la sala consiliare di Tinello Borghese, si terranno i laboratorio di tecniche pittoriche con l’associazione Triplo fuoco guidata dall’artista Tiziana Properzi, e dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 18:00 quelli su come si fa il sapone a cura della Collina degli asinelli. Chiusura alle 19:00 con la banda musicale e le majorette. Per tutte e tre le giornate, inoltre, sarà presente il mercato dei produttori in piazza Garibaldi, un’area giochi per bambini sulla passeggiata di viale Busnago, il trenino turistico che porta al centro storico ed ovviamente gli stand del gusto che animeranno piazza Marco Mastrofini fino alle 20:00 (degustazioni dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 18:30).

Come raggiungere Monte Compatri

Il paese è raggiungibile nei seguenti modi: in autobus, linea Cotral Roma-Rocca Priora fermata Monte Compatri con partenza dal Terminal Anagnina; in auto, percorrendo l'autostrada Roma-Napoli e prendendo l'uscita Monte Porzio Catone. Gratuiti i parcheggi in via Cavour, via dei Sassi e Campo Sportivo.