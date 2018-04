Dal 28 aprile al 1 maggio tutti i golosi romani e non sono attesi a Villa Borghese (entrata su via della Magnolia) per il Gelato Festival 2018, la più importante manifestazione dedicata interamente al mondo del gelato italiano. La squadra di artigiani gelatieri si sta già preparando per accogliere i visitatori al meglio e conquistarne il palato, fra interpretazioni di grandi classici e proposte creative decisamente da provare. Orari di apertura: dalle 11:00 alle 19:00. Costo del biglietto: 10 euro, che dà diritto all'assaggio di tutte le specialità in degustazione.

Ma che bontà!

Una competizione nel segno della golosità, dove a decretare il vincitore delle singole tappe ci penseranno i voti di una giuria di esperti e quelli della giuria popolare. A gareggiare a Roma per il primo premio saranno i seguenti gusti: Dolceinverno di Emanuele Alvaro, fatto con ricotta di pecora del Lazio aromatizzata al limone con variegatura di arance di Sicilia e cioccolato fondente al 70% accompagnato da un dolce biscotto in polvere; Caffè nocciolato di Fabio Maria Tempesta, gelato al caffè con nocciola; Vintage di Domenico Fargnoli, cioccolato fondente amaro; Baciami ancora di Mirko Cotroneo, l’originale fragranza del “Finger Lime Italia” unito all’aroma del lampone e del melograno; Rosalina di Fabio Renzi, magica combinazione di rose e fragoline; Arachide al sale rosso delle Hawaii di Andrea Pagnoni, un delizioso ed originale sorbetto; Caviale Catalano di Matteo Grizi, una crema soffice all'uovo con sfoglia croccante di zucchero caramellato unita ad un caviale di liome tipico australiano; Cristalda e Pizzomunno di Piero Mascia, sublime incontro tra cioccolato bianco e passion fruit arricchito da lamponi e zest di lime; Philadelphia con aceto balsamico di Modica di Domenico Lucchese, delicata preparazione su base latte; Petali di Lampone di Giorgio Carlo Bianchi, Rosario Nicodemo e Guido Muraglie, un rinfrescante sorbetto al lampone con infuso di petali di rosa bulgari; Tu vuò fa l'americano di Domenico Livani, reinterpretazione della più famoso torta americana, la cheescake; Mediterraneo di Veruska Cardellicchio, sorbetto alla mandorla della Val di Noto al profumo di limone con crumble al sale rosa.

Come raggiungere Villa Borghese

Il meraviglioso cuore verde di Roma è facilmente raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: in metro, fermata Flaminio o Spagna; in tram, linee 2-3-19; in autobus, linee 116-88-95-490-495-52-53-63-86-92-116-217-360-491-630-910 e 926.