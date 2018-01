La rivisitazione dell'opera di Shakespeare "Sogno di una notte di mezza estate" al Teatro Eliseo; lo spettacolo "Storia di una serial killer" in scena al Teatro Casaletto; un itinerario alla scoperta della personalità e delle opere del geniale Caravaggio; il Carnevale al Castello di Bracciano in compagnia della Famiglia Addams; il concerto al Palalottomatica dei protagonisti della serie record argentina Soy Luna. Appuntamenti adatti a grandi e piccoli, perfetti per chi trascorre l'ultimo fine settimana di gennaio nella Capitale.

Venerdì 26 gennaio.

"Sogno di una notte di mezza estate" al Teatro Eliseo.

Giorgio Pasotti, Violante Placido e Paolo Ruffini porteranno sul palco fino al 28 gennaio la versione del celebre dramma shakespeariano curata da Massimiliano Bruno. Una rilettura nella quale quotidianità, mito e fiaba si intersecano continuamente; un trattato sulla labilità della vita degli uomini che si rincorrono e si affannano per amarsi e che finiscono per incontrarsi grazie ad una serie di eventi casuali. Orari degli spettacoli: venerdì-sabato ore 21:00; domenica ore 17:00. Biglietti a partire da 20 euro.

Sabato 27 gennaio.

"Storia di una serial killer" al Teatro Casaletto.

Il racconto, basato sui documenti processuali e sul memoriale della stessa Cianciulli, ripercorre la storia inquietante di quella che fu definita “la Saponificatrice di Correggio”, il cui processo monopolizzò l’attenzione della stampa e del pubblico nell'immediato dopoguerra. Lo spettacolo, in scena fino al 28 gennaio, è la trasposizione teatrale della vita di questa donna, un viaggio nella sua mente, nella sua quotidianità, nei suoi omicidi. Orari degli spettacoli: sabato ore 20:30; domenica ore 17:30. Costo del biglietto: 14 euro.

Tour alla scoperta del "Caravaggio divino e umano"

L'Associazione Culturale Takala propone un interessante itinerario che permetterà ai partecipanti di saperne di più su uno dei personaggi più affascinanti della storia dell’arte. Pittore straordinario ma dal carattere turbolento, fece patire non poco protettori e committenti. Partendo dalle sue splendide tele conservate a Santa Maria del Popolo, il tour passerà attraverso le vie frequentate dall'artista durante la sua permanenza a Roma, che lo videro protagonista di eccessi e stravizi, per poi giungere alle tele di Sant'Agostino e San Luigi dei Francesi. Appuntamento alle ore 16:00 davanti alla Chiesa di Santa Maria del Popolo. Quota di partecipazione, 9 euro.

Domenica 28 gennaio.

Carnevale al Castello di Bracciano con la Famiglia Addams.

A partire dalle ore 15:00 adulti e bambini si ritroveranno tutti in maschera insieme a Morticia e i suoi familiari interpretati dalla compagnia del Teatro Helios. Durante il percorso attraverso le antiche sale della famosa fortezza, i visitatori saranno accompagnati in un viaggio incredibilmente speciale, ricco di sorprese, strani avvenimenti e curiose presenze. Un pomeriggio assolutamente inconsueto e divertente da trascorrere in una magica location. Costo del biglietto, 15 euro.

Soy Luna al Palalottomatica.

Un appuntamento che tutti i fans della serie televisiva argentina non potranno farsi scappare. Sul palco infatti si esibiranno in concerto interpretando dal vivo tutti i brani più famosi della teen soap i protagonisti che l'hanno resa amatissima a livello mondiale, a partire da Karol Sevilla (Luna) e Ruggero Pasquarelli (Matteo). Lo spettacolo sarà inoltre corredato da un ricco corpo di ballo e da una strepitosa band; un'esperienza davvero indimenticabile per gli spettatori. Orario del concerto: domenica ore 16:00. Biglietti a partire da 39,10 euro.