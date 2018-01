Arriva a Roma sabato 27 e domenica 28 gennaio l'appuntamento che tutti i fans di Soy Luna non potranno farsi scappare. Sul palco infatti si esibiranno in concerto interpretando dal vivo tutti i brani più famosi della serie televisiva argentina i protagonisti che l'hanno resa amatissima a livello mondiale: a partire da Karol Sevilla (Luna) e Ruggero Pasquarelli (Matteo), per proseguire poi con Valentina Zenere, Michael Ronda, Carolina Kopelioff, Katja Martínez, Malena Ratner, Chiara Parravicini, Jorge López, Ana Jara, Lionel Ferro e Gastón Vietto. Lo spettacolo sarà inoltre corredato da un ricco corpo di ballo e da una strepitosa band. Tra incredibili scenografie, coreografie elaborate e costumi colorati, si preannuncia un'esperienza indimenticabile per tutti gli spettatori. Orari del concerto: sabato ore 20:30; domenica ore 16:00. Biglietti a partire da 39,10 euro.

Un successo da record.

È bastata una sola stagione per far affezionare il giovane pubblico di tutto il mondo a Soy Luna, teen soap targata Disney la cui terza stagione andrà in onda in Italia a maggio di quest'anno. Al centro della trama c'e la storia di Luna Valente, interpretata da Karol Sevilla, giovane pattinatrice di umili origini che si trasferisce a Buenos Aires e si troverà a fare i conti con la diversa vita nella metropoli, tra amicizie e amori nuovi. Il grande successo raggiunto della serie ha permesso di produrre un ricco e variegato merchandising ufficiale disponibile in commercio come CD, DVD, libri, figurine, pattini, trucchi per bambine, materiale scolastico, bambole, decorazioni per la camera, braccialetti, collane e moltissimi altri accessori tutti firmati Soy Luna. Il live tour della telenovela ha avuto inizio in America Latina nei primi mesi del 2017 e ha registrato il tutto esaurito nel corso di numerose date in Cile, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Colombia e Messico, ed anche per le tappe italiane si prevedono numeri da record.

