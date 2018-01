Si festeggia il Carnevale domenica 28 gennaio 2018 al Castello di Bracciano. A partire dalle ore 15:00 infatti adulti e bambini si ritroveranno tutti in maschera insieme ad i personaggi della famiglia Addams interpretati dalla compagnia del Teatro Helios. Durante il percorso attraverso le antiche sale della famosa fortezza, Morticia e i suoi familiari accompagneranno i visitatori in un viaggio incredibilmente speciale, ricco di sorprese, strani avvenimenti e curiose presenze. Un pomeriggio assolutamente inconsueto e divertente da trascorrere in una magica location. Prenotazione obbligatoria alla mail info@teatrohelios.it o ai seguenti numeri telefonici: 06.99900016; 329.3106062. Costo del biglietto, 15 euro.

Una dimora unica.

Noto anche come Castello Orsini-Odescalchi, lo splendido maniero è stato costruito nel XV secolo per volere di Braccio da Montone, appartenente alla famiglia Fortebracci, ed è attualmente di proprietà degli Odescalchi che rilevò la signorìa di Bracciano alla fine del XVII secolo. Nella sua storia il castello subisce molti cambiamenti dall'iniziale progetto. Le prime decorazioni risalgono al 1496, tra i più famosi il ciclo della donna medievale che illustra la vita di corte del tardo Medioevo e l'affresco di Antoniazzo Romano che riproduce il trionfo di Gentil Virginio Orsini. Alla fine del Cinquecento Giacomo del Duca, allievo di Michelangelo, realizza una serie di interventi in occasione del sontuoso matrimonio tra Isabella de' Medici e Paolo Giordano Orsini. In quella circostanza i fratelli Taddeo e Federico Zuccari furono chiamati a decorare alcune sale, tra le quali quella che nel 1481 ospitò papa Sisto IV della Rovere in fuga dalla peste che infuriava a Roma. Gli Zuccari, due tra i più importanti artisti della fine del Cinquecento, realizzarono gli affreschi con l'oroscopo dei due sposi e gli emblemi delle due illustri casate. Il castello, aperto al pubblico nel 1952 da Livio IV Odescalchi, è oggi visitabile e ospita spesso ricevimenti, matrimoni e altri eventi privati e culturali.

Come raggiungere il Castello di Bracciano.

Il Castello si trova in via del Lago 1 ed è raggiungibile nei seguenti modi