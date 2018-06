La quindicesima edizione del festival "Vinòforum" sul lungotevere Maresciallo Diaz; il concerto dei Noel Gallagher's High Flyings Birds all'Auditorium Parco della Musica; il primo live di Cesare Cremonini allo Stadio Olimpico; la possibilità di visitare al chiaro di luna la stupenda Villa d'Este; il rock del grande chitarrista Jeff Beck in scena al Teatro Romano di Ostia Antica. Queste le nostre proposte per trascorrere questo caldo fine settimana di giugno nella Capitale in modo piacevole e goloso.

Venerdì 22 giugno

Vinòforum sul lungotevere Maresciallo Diaz

Si conclude domenica 24 giugno la XV edizione dell'evento estivo dedicato ai piaceri del palato. Oltre 500 cantine italiane ed internazionali, aziende gastronomiche d'eccellenza, degustazioni, incontri e show cooking con chef e maestri pizzaioli. Orari: venerdì e sabato 19:00-01:00; domenica 19:00-24:00. Costo del biglietto: 17,83 euro.

I Noel Gallagher's High Flyings Birds all'Auditorium Parco della Musica

L'ex leader degli Oasis e la sua band alternative rock, in occasione del Roma Summer Fest, faranno tappa nella Capitale con il loro world tour "Stranded on the Earth", partito subito dopo la pubblicazione del disco "Who Built The Moon" nel novembre scorso. Appuntamento alle ore 21:00, biglietti a partire da 46 euro.

Sabato 23 giugno

Cesare Cremonini allo Stadio Olimpico

La prima volta all'Olimpico del cantautore bolognese si preannuncia già come una serata imperdibile per tutti i suoi fans; un live durante il quale Cremonini ripercorrerà i suoi 18 anni di storia musicale, trascorsi scrivendo canzoni diventate iconiche nel panorama pop italiano ed arrivando a distinguersi come performer per il suo stile unico. Inizio: ore 21:00. Biglietti a partire da 46 euro.

Apertura straordinaria notturna di Villa d'Este

Torna il tradizionale appuntamento estivo con le aperture serali di questa suggestiva location. Un’occasione unica per godere della vista delle fontane e del giardino nella caratteristica atmosfera creata dagli effetti della luce riflessa sull'acqua, che aggiunge ulteriori elementi di fascino ad uno degli spazi verdi più belli del Rinascimento italiano. Ingresso: 10 euro. Orario continuato dalle 08:30 alle 22:45.

Domenica 24 giugno

Jeff Beck al Teatro Romano di Ostia Antica

Uno straordinario concerto per ascoltare dal vivo uno dei massimi esponenti del rock contemporaneo, tra i migliori e più influenti chitarristi viventi a livello mondiale. Ad accompagnarlo sul palco in questo incredibile live ci saranno Vinnie Colaiuta alla batteria e l’australiana Tal Wilkenfeld al basso. Appuntamento alle ore 21:00, biglietti a partire da 45 euro + diritti di prevendita.