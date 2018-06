C'è tempo fino a domenica 24 giugno per prendere parte alla quindicesima edizione del "Vinòforum", l'evento estivo sul lungotevere Maresciallo Diaz dedicato all'amato nettare degli dei. Oltre 500 cantine vinicole italiane ed internazionali, aziende gastronomiche d'eccellenza, piatti stellati, degustazioni, incontri e show cooking con chef e maestri pizzaioli; un vero e proprio festival dedicato ai piaceri del palato! Orari: martedì-mercoledì-giovedì e domenica dalle 19:00 alle 24:00; venerdì e sabato 19:00-01:00. Costo del biglietto: 17,83 euro comprensivo di accesso alla manifestazione, bicchiere da degustazione con sacchetta, un carnet di 10 assaggi di vino e la possibilità di partecipare agli eventi gratuiti previa prenotazione.

Gli appuntamenti in programma. La grande novità di questa edizione dell'evento è la "The Night Dinner", sei cene esclusive che vedono grandi nomi della cucina abbinare le proprie creazioni a vini d’eccellenza. Spazio anche all'interno della manifestazione per un'area Oleoteca, un Salotto dei Distillati, l'Alchemiq bar, riservato agli appassionato dell'arte della miscelazione, e la Vinòforum Academy, dedicata a chiunque desideri avvicinarsi a questo mondo sotto la guida attenta dei Master Sommelier. Per quanto riguarda le degustazioni, i visitatori potranno scegliere tra più di 2.500 etichette; si va dalle produzioni nostrane di vini, distillati, liquori ed un'ampia selezione gastronomica, fino ad importanti aziende internazionali provenienti da Francia, Austria, Germania, Regno Unito, Caraibi e USA.

Come raggiungere il lungotevere Maresciallo Diaz. Situato nel quartiere della Vittoria, questo tratto di lungotevere ospitante Il "Vinòforum" è facilmente raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: in autobus, linee 69-83-168-446-542-628-715-906; in metro, la fermata più vicina è Lepanto della linea A.