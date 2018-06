Venerdì 22 giugno all'Auditorium Parco della Musica si esibiranno sul palco i Noel Gallagher's High Flying Birds. L'ex leader degli Oasis e la sua band alternative rock, subito dopo la pubblicazione del disco "Who Built The Moon" nel novembre scorso immediatamente balzato al 1° posto in classifica in Gran Bretagna, hanno dato inizio al loro world tour "Stranded on the Earth" che farà tappa nella Capitale proprio in occasione del Roma Summer Fest. Appuntamento alle ore 21:00, biglietti a partire da 46 euro.

Spazio al nuovo (ma con uno sguardo al passato). Nato nel 2010 dopo il doloroso scioglimento degli Oasis, questo gruppo rock inglese è composto, oltre che da Noel Gallagher, dai musicisti Mikey Rowe, Russel Pritchard, Chris Sharrock e Gem Archer. Con all'attivo già tre album che hanno riscosso nel mondo enorme successo, in occasione del live all'Auditorium regaleranno al pubblico non solo canzoni del loro ultimo disco ma anche alcuni classici che hanno fatto la storia degli Oasis. Pronti quindi ad ascoltare: "Fort Knox", "Holy Mountain", "Keep on Reaching", "It's a Beautiful World", "In the Heat of the Moment", "Riverman", "Ballad of the Mighty I", "If I Had a Gun…", "Dream On", "Little by Little", "The Importance of Being Idle", "Dead in the Water", "Be Careful What You Wish For", "She Taught Me How to Fly", Half the World Away", "Wonderwall", "AKA… What a Life!", "The Right Stuff", "Go Let It Out" e "Don't Look Back in Anger".

Come raggiungere l'Auditorium Parco della Musica. Situato in via Pietro de Coubertin 30, l'Auditorium è raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: in autobus con le linee 910-53-982-168, in in tram con la linea 2; con la metro linea A fermata Flaminio. Per chi invece si sposta in auto, c'è lì ampia possibilità di parcheggio con posti riservati ai disabili. Rimandiamo all'articolo dedicato, qualora si vogliano approfondire i trasporti che servono il Parco della Musica.