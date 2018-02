Il racconto musicale "Pinocchio" portato in scena da Edoardo Leo all'Auditorium Parco della Musica; il Salone del Cavallo e dell'Equitazione alla Fiera di Roma; una serata da passare con la testa all'insù a Rocca di Cave con "I Gemelli astrali e lo zodiaco invernale"; una giornata dedicata a sapore e golosità all'Ex Dogana con "Tutti fritti"; Joe Barbieri in concerto all'Auditorium. Queste le nostre proposte, perfette per trascorrere questo fine settimana nella Capitale in modo stimolante e piacevole.

Venerdì 16 febbraio.

Il "Pinocchio" di Edoardo Leo all'Auditorium Parco della Musica.

La fiaba immortale conosciuta in tutto il mondo arriva sul palco alle ore 21:00 riletta dall'artista e con le musiche dal vivo dell' Orchestra Sinfonica Giovanile di Roma. Un racconto in musica per scoprire come tornare ad essere, o forse diventare, finalmente bambini. Leo interpreterà tutti i personaggi, caratterizzando ciascuno con un dialetto diverso, colorando i vari personaggi delle diverse cadenze regionali che li distinguono; con lui 40 elementi per rendere davvero magico questo viaggio tra melodie e parole, dalla bottega di Mastro Ciliegia fino al Paese dei Balocchi, incontrando, tra i vari, Mangiafuoco, Il Gatto e Volpe, e l'immancabile Grillo Parlante. Biglietti a partire da 22 euro.

Sabato 17 febbraio.

Salone del Cavallo e dell'Equitazione alla Fiera di Roma.

Fino al 18 il polo espositivo tra i più grandi d'Europa ospiterà l'evento dedicato agli sport e alle passioni legate a questi meravigliosi animali. Una manifestazione che mette insieme, a misura di grandi e piccini, tutto ciò che gira intorno al variegato mondo dei cavalli. Non mancheranno gli spettacoli, ma anche i momenti di confronto per i professionisti del settore con convegni, conferenze, workshop e spazi commerciali. Orari: sabato dalle 09:00 alle 22:00; domenica dalla 09:00 alle 20:00. Costo del biglietto: 17 euro + 1,50 diritti di prevendita.

"I Gemelli astrali e lo zodiaco invernale" a Rocca di Cave.

Una serata ad osservare le stelle quella prevista al Muse Geopaleontologico "Ardito Desio". A partire dalle 18:30 e per circa 3 ore, il programma prevede una breve conferenza introduttiva seguita dalla visione del cielo stagionale e delle principali costellazioni visibili, sotto la guida di un esperto. L'evento proseguirà poi con la suggestiva ispezione al telescopio dei principali oggetti celesti. Costo, 6 euro.

Domenica 18 febbraio.

"Tutti fritti" all'Ex Dogana.

Un saporitissimo viaggio nel mondo del cibo, l'evento che ogni goloso non potrà farsi scappare. Tra arancini e supplì, fiori di zucca, panzarotti, cuoppi, parmigiana croccante, gnocchi e polenta fritti, cartocci di carciofo e polpette di fassona, frappe e castagnole, il tutto rigorosamente cotto in olio extra vergine d'oliva, sarà una giornata in cui le uniche cose bandite saranno le diete. Orario: dalle 12:00 alle 22:00. Ingresso gratuito.

Joe Barbieri con "Origami" all'Auditorium Parco della Musica.

Il cantautore napoletano sarà in concerto alle ore 21:00. Scoperto da Pino Daniele, che ne è stato il primo produttore, è uno dei più apprezzati talenti italiani anche all'estero; i suoi dischi sono stati infatti pubblicati anche in Europa, Asia e nord America riscuotendo grande successo. I suoi estimatori non potranno lasciarsi scappare l'occasione di ascoltare dal vivo le sue canzoni più famose e trascorrere una serata unica e indimenticabile. Costo del biglietto, 20 euro.