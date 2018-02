Il cantautore napoletano Joe Barbieri sarà in concerto con "Origami" all'Auditorium Parco della Musica il 18 febbraio alle ore 21:00. Scoperto da Pino Daniele, che ne è stato il primo produttore, è uno dei più apprezzati talenti italiani anche all'estero; i suoi dischi sono stati infatti pubblicati anche in Europa, Asia e nord America riscuotendo grande successo. Il suo repertorio originale lo differenzia dagli altri suoi colleghi, i suoi estimatori non potranno lasciarsi scappare l'occasione di ascoltare dal vivo le sue canzoni più famose. Costo del biglietto, 20 euro.

Da Napoli con furore.

La sua attività di autore inizia in alcune band della sua città, prima dell'incontro che cambierà la sua vita con Pino Daniele. Nel 2003 fonda la casa discografica Microcosmo Dischi e pubblica "Fuori catalogo", un disco in edizione limitata delle sue prime canzoni eseguite per sole chitarra e voce. Diventa docente della sezione "Canzone dell'Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini", progetto di alta formazione della Regione Lazio nell'ambito della musica, del teatro e del multimediale, coordinato da Tosca, Massimo Venturiello e Simona Banchi. Nel 2004 esce l'album "In parole povere", nel quale trovano posto jazz e bossa nova, e che verrà poi esportato anche in Germania, in Asia, in Canada e negli Stati Uniti. Nel 2009 prende vita "Maison Maravilha", distribuito in 14 paesi del mondo e vincitore del premio Lunezia/PopOn. Nel 2012 pubblica "Respiro", che include la partecipazione di Stefano Bollani, Gianmaria Testa, Fabrizio Bosso e Jorge Drexler. Nel 2015 è il turno di "Cosmonauta da appartamento" a cui collaborano Peppe Servillo, Luz Casal, Hamilton De Holanda e La Shica. A inizio maggio del 2017 Barbieri annuncia la pubblicazione del un nuovo disco "Origami", che da il titolo al concerto, anticipato dal brano "Una tempesta in un bicchier d'acqua", il cui video è stato presentato in anteprima da Fanpage.it.

Come raggiungere l'Auditorium Parco della Musica.

Rimandiamo all'articolo dedicato, qualora si vogliano approfondire i trasporti pubblici che servono il Parco della Musica. Brevemente l'Auditorium è raggiungibile in autobus con le linee 910-53-982-168 e in in tram con la linea 2, con linea A della metro alla fermata Flaminio. Per chi invece vi giunge con il trasporto privato, presso l'Auditorium c'è ampia possibilità di parcheggio, con posti riservati ai disabili.