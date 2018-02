Spesso classificato come cibo goloso ma poco salutare, il fritto è invece un'autentica delizia che, anche secondo alcuni esperti, ogni tanto dobbiamo assolutamente permetterci, un piacere per il corpo e per la mente. All'Ex Dogana domenica 18 febbraio si celebrerà "Tutti Fitti", l'evento che ogni goloso non potrà farsi scappare. Arancini e supplì, fiori di zucca, panzarotti, cuoppi, parmigiana croccante, gnocchi e polenta fritti, cartocci di carciofo e polpette di fassona, frappe e castagnole… il tutto rigorosamente cotto in olio extra vergine d'oliva. Orario: dalle 12:00 alle 22:00. Ingresso gratuito.

Tutti pazzi per il fritto.

I romani nei tempi antichi non friggevano i cibi solo in olio, ma in molti liquidi come ad esempio vino, aceto o anche miele cotto, poiché per loro era semplicemente un metodo di cottura ad alte temperature. Oggi il fritto, insieme alla cacio e pepe ed all'amatriciana, è senza dubbio una delle pietanze più rinomate della cucina romana. Non c'è infatti cittadino o turista che durante un pranzo o una cena rinunci ad assaporare ad esempio la bontà di un supplì, il famoso fritto che può essere gustato anche per strada, camminando tra una via e l'altra della Città Eterna. L'origine del nome è da ascrivere alla lingua francese "surprise", sopresa appunto, proprio in riferimento alla mozzarella filante che si trova all'interno e che si scopre al primo boccone. All'inizio veniva preparato e venduto principalmente durante gli eventi cittadini, come le feste, i mercati o anche le fiere; le prime tracce invece che ne raccontano la presenza all'interno di ristoranti e locande risale alla fine del 1800, quando la parola supplì viene inserita all'interno del menù della Trattoria della Lepre. Nel 1929, nel libro di Ada Boni intitolato "La cucina romana", si trova la prima ricetta di quello che poi sarebbe diventato un appuntamento quasi quotidiano per romani e non.

Come raggiungere l'Ex Dogana.

Situata in viale dello Scalo San Lorenzo 10, è facilmente raggiungibile con i seguenti mezzi pubblici: in tram con le linee 3-5-14-19; in autobus con le linee 50-71-105-150 e in metro scendendo alla fermata Vittorio Emanuele della Linea A.