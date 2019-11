"Come a Centocelle e come ieri a Bologna, per vincere a Roma la strada può essere soltanto quella di mobilitarsi", prima di tutto contro l'incubo di un governo della città di destra ed estrema destra. Il riferimento è alla manifestazione di ieri a piazza Maggiore contro la Lega di Matteo Salvini, e al corteo di migliaia di persone che anche ieri ha attraversato il quartiere di Centocelle contro le mafie e l'aggressione subita con l'incendio della pecora elettrica e del Baraka. Lo dice chiaro e tondo Giovanni Caudo: "Se cominciamo dai nomi è finita, c'è bisogno prima di coinvolgere chi è deluso, chi si trova fuori dai partiti ma anche dalle reti sociali e associative. Riconquistare i delusi alla partecipazione politica, portare a discutere e in strada chi è rimasto a casa in questi anni". Per il minisindaco del III Municipio ed ex assessore all'Urbanistica della giunta Marino, c'è però bisogno sicuramente di un progetto civico e di sinistra, che sappia raccogliere quello che si trova stretto tra i litigi e le correnti del Partito Democratico, uno spazio compatibile e non alternativo a una coalizione di centrosinistra che vuole contribuire a costruire in vista delle elezioni del 2021, magari aperto ai tanti delusi dall'esperienza di governo del Movimento 5 stelle.

"Sabato stiamo dando vita a una prima iniziativa per discutere di una delle questioni centrali per il futuro della città, il ciclo dei rifiuti. – spiega Caudo -Sarà il primo di diversi appuntamenti di dibattito ma spero che tanti altri spazi si aprano: è il momento di fare proprio questo di incontrarsi, di moltiplicare le iniziative senza la pretesa che la propria sia l'unica proposta o la più importante. Dobbiamo scuotere la città dal torpore in cui sembra trovarsi e fare in modo che non si trasformi in rassegnazione". "Prima Roma. Le ragioni nuove dell'essere capitale", si intitola il forum che vede tra i principali animatori il presidente di municipio. L'appuntamento è all'Auditorium di via dei Reti, in quel di San Lorenzo, sabato 16 novembre. Ci saranno insieme a Caudo due ex presidenti di Ama, Luisa Melara e Daniele Fortini, il segretario della Fp Cgil di Roma Natale Di Cola, Estella Marino (anche lei nella giunta di Ignazio Marino) ed Emma Amiconi.