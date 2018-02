Quintali di sale sono state sparsi nella notte sulle strade dei Castelli Romani, dove ieri una nevicata ha imbiancato tutti i paesi sui colli a sud di Roma. In azione i volontari di della protezione civile di Rocca di Papa, Ariccia, Genzano, Velletri, Albano, Rocca Priora e degli altri paesi. Il sale è stato sparso prima di tutto sulle strade ad alto scorrimento e a rischio incidenti come la via dei Laghi, via Pratoni del Vivaro, viaTuscolana e altre ancora.

I mezzi spargi sale e spala neve sono stati a lavoro tutta la notte anche per rimuovere le lastre di ghiaccio che si sono formate. Strade ghiacciate questa mattina anche nella capitale, soprattutto nelle zone periferiche. Situazioni potenzialmente pericolose si sono registrate su via Cristoforo Colombo, via Pontina, via del Mare e rampe di accesso al Grande Raccordo Anulare.