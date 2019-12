I funerali di Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli si terranno il prossimo venerdì 27 dicembre alla Parrocchia del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore, in via Flaminia a Collina Fleming, il quartiere residenziale di Roma Nord dove due le sedicenni abitavano. Nella stessa chiesa, domani nel giorno di Santo Stefano, si terrà una messa di preghiera in ricordo delle due ragazze. Le salme dopo l'autopsia sono state riconsegnate alle famiglie che hanno potuto così organizzare le esequie. Con familiari e amici è attesa la presenza di un'intera comunità, sconvolta in questi giorni di festa da quanto accaduto, a cominciare dai compagni di scuola del liceo Gaetano De Sanctis, dove Gaia e Camilla studiavano tra gli stessi banchi della sezione III C dell'indirizzo linguistico.

Le indagini sull'incidente su Corso Francia

Sono ancora aperte le indagini sull'incidente avvenuto la notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre in cui le due ragazze hanno perso la vita. Ormai però alcune cose sembrano chiare: le due sedicenni hanno attraversato corso Francia in un punto molto pericoloso, dopo aver scavalcato un guardrail e attraversato la carreggiata mentre era verde per le auto dirette verso il Raccordo. Da accertare la posizione del ragazzo al volante della suv che le ha travolte e uccise, Pietro Genovese, risultato al volante alla guida in stato di ebrezza e positivo al drug test per l'assunzione di marijuana e cocaina. In particolare bisogna appurare se l'eccessiva velocità a cui il ragazzo procedeva gli ha impedito di frenare in tempo per evitare le due ragazze o se queste ultime, come riportato da almeno un testimone, erano fuori dal suo campo visivo prima di venire a trovarsi davanti alla sua auto.