Si chiama Giuseppe Giordano, il pensionato di Gaeta che ogni giorno porta al mare la foto della moglie morta nel 2011. Il suo scatto sul lungomare quest'estate è diventato virale e ora tutti conoscono la storia di questo vedovo inconsolabile. Abbiamo incontrato Giuseppe quando l'estate era ormai terminata e ci ha raccontato della sua storia d'amore con Ida e del loro lungomare: "Noi lo frequentavamo, andavamo a fare il bagno poi è morta e ho deciso che al mare l'avrei portata io – dice stringendo tra le mani la cornice di legno impregnata dall'odore della salsedine – Abbiamo passato una vita al mare e io adotto questa usanza. Non posso avere lei vicino e porto la sua foto".

Ma Giuseppe non si limita a questo, onora il ricordo della moglie non solo portando quella foto al mare, ma vivendola in ogni gesto di quotidianità: "Io quando l'abbraccio me la metto così – e si porta la foto al petto – io me la metto a dormire con me. Io la mattina faccio il caffè e glielo porto a letto".

Giuseppe è diventato virale sul web quando vengono pubblicate alcune foto che lo ritraggono seduto, con lo sguardo al mare e accanto l'immancabile cornice, ma ci tiene a precisare: "Quello che io faccio lo faccio spontaneo, non ho nessuno scopo, nessun motivo, tranne che quello di rendere onore a lei. Perché non la voglio lasciare. La pubblicità che ha avuto penso che faccia bene più a chi ha fatto la foto che a me". Poi Giuseppe si rivolge direttamente all'immagine di Ida:"E' per me che faccio tutte queste cose, è vero che porto a te… ti porto in giro così… ma lo faccio per me. Perché da solo non posso stare non ci riesco a stare da solo".