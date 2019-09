in foto: Traffico su via Pontina per furgone in fiamme (Foto Facebook "Via Pontina"

Traffico bloccato e lunghe code su via Pontina per un furgone in fiamme all'altezza via Apriliana, in direzione Roma. Pomeriggio di passione per gli automobilisti in marcia verso la Capitale, con incolonnamenti fino a tre chilometri, in progressivo aumento. Il disagio si è verificato intorno alle ore 14 di oggi, lunedì 9 settembre, nel territorio della provincia di Latina. Sul posto è in corso l'intervento dei vigili del fuoco, che sono al lavoro per domare le fiamme scaturite dal veicolo e gli agenti della polizia stradale, impegnati a gestire la viabilità. Su Twitter Astral Infomobilità ha comunicato l'accaduto, segnalando code in entrambi in sensi di marcia. E ha raccomandato agli automobilisti in transito lungo il tratto interessato dal traffico di prestare la massima attenzione. Si consiglia in particolare a chi si trova all'altezza di Aprilia, di scegliere un percorso alternativo per raggiungere Roma.

Due incidenti mortali questa mattina a Roma

Due incidenti mortali questa mattina tra Roma e provincia, nel primo, avvento intorno alle ore 8.30, una donna è morta a seguito di uno scontro che ha coinvolto la sua auto e un bus Cotral. Per la vittima non c'è stato purtroppo nulla da fare. Fatale l'impatto avvenuto con il mezzo mentre stava transitando lungo via Tiburtina, all'altezza di via Marco Simone, nel territorio di Guidonia Montecelio. Inutili i soccorsi. Il secondo incidente, a distanza di circa mezz'ora, avvenuto intorno alle 9 in via Pineta Sacchetti a Roma, ha visto urtarsi violentemente due moto e un'auto. Uno dei due motociclisti, 40enne, è deceduto sul colpo, mentre l'altro è stato soccorso e trasportato con urgenza all'ospedale Gemelli. Al pronto soccorso anche l'automobilista, trasportato al Santo Spirito e sottoposto ai test per verificare l'eventuale presenza di alcol e droga nel sangue.