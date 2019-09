in foto: Immagine di repertorio (La Presse)

Mattinata di sangue sulle strade di Roma: dopo la donna di quarant'anni che ha perso la vita dopo essersi scontrata con un autobus Cotral su via Tiburtina questa mattina intorno alle sette, anche un centauro è morto nelle strade della capitale. La vittima è un motociclista di quarant'anni, deceduto in un incidente mortale avvenuto in via della Pineta Sacchetti all'altezza di via Calisto II intorno alle 9 del mattino. Il sinistro è avvenuto tra due moto e un'auto per cause ancora accertare. Sul posto, per il rilievi del caso, sono giunti gli agenti di polizia locale del Gruppo Aurelio. Per l'uomo, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Nonostante i soccorsi siano giunti immediatamente sul luogo del sinistro, è stato possibile solo dichiararne il decesso. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto perché potesse sopravvivere.

Scontro tra Panda e due scooter, disarcionato 40enne dall'Sh: morto sul colpo

Non si conosce ancora l'identità dell'uomo morto nell'incidente di questa mattina in via della Pineta Sacchetti, né sono note le cause del sinistro. Saranno gli agenti di polizia locale del Gruppo Aurelio a fare luce sull'accaduto e a determinare eventuali responsabilità. Lo scontro è avvenuto tra una Fiat Panda e due scooter, un Honda Sh e un Bmw: il centauro a bordo dell'onda è stato disarcionato dalla sella a causa dell'impatto ed è caduto rovinosamente sull'asfalto. Secondo le prime informazioni, è morto sul colpo. Ferito gravemente l'altro centauro, trasportato d'urgenza all'ospedale Gemelli in codice rosso. L'uomo alla guida della Fiat Panda è invece un 48enne, trasportato al Santo Spirito, dove sarà sottoposto ai test consueti per verificare la presenza nel sangue di alcol e droga.

Chiusa via della Pineta Sacchetti, traffico impazzito

Via della Pineta Sacchetti è stata attualmente chiusa per permettere alla polizia di effettuare i rilievi del caso e mettere in sicurezza la strada, rimuovendo i mezzi incidentati. Nella zona si è creato molto traffico e attualmente la circolazione stradale è bloccata. Le linee bus 49, 446 e 980 sono state fatte deviare su via del Forte Braschi, via Mattia Battistini, via Bonifazi e via del Forte Braschi.

Incidente a Guidonia, scontro tra auto e Cotral: morta una donna di 40 anni

E sempre questa mattina, intorno alle 7, una donna è deceduta su via Tiburtina, poco prima dell'incrocio con via Marco Simone. Per cause ancora da accertare, la 40enne ha invaso la corsia opposta di marcia, andandosi a scontrare con un autobus Cotral diretto verso Roma: l'impatto le è stato fatale, troppo violento lo scontro con il bus. Per adesso non si hanno ancora notizie sull'identità della donna, che viaggiava senza documenti. È stato però rintracciato l'intestatario della vettura, che potrebbe fornire indicazioni sull'identità della 40enne.