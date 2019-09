in foto: Immagine di repertorio

Una donna è morta in un incidente stradale in via Tiburtina, a Guidonia Montecelio, in provincia di Roma. Il sinistro è avvenuto questa mattina, lunedì 9 settembre, all'altezza di via Marco Simone. Secondo le informazioni apprese, poco prima dei drammatici fatti, la donna stava transitando lungo la strada a bordo della sua auto, una Renaul Megane, nella frazione Setteville, diretta verso la Capitale. Per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha sbandato e ha invaso la corsia opposta, schiantandosi contro un autobus Cotral. La scena si è svolta davanti agli automobilisti di passaggio, diretti al lavoro, che preoccupati per le condizioni di salute della donna, hanno dato l'allarme, chiedendo l'intervento di un'ambulanza. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 in ambulanza a sirene spiegate.

Purtroppo i paramedici non hanno potuto far altro se non constatarne il decesso, a causa dei traumi e delle ferite riportate nell'impatto che non le hanno lasciato scampo. Presenti, per i rilievi scientifici di rito, gli agenti della polizia municipale di Guidonia Montecelio per i rilievi del caso. Inevitabili i disagi alla circolazione, con traffico e code in direzione Roma. La circolazione è stata rallentata con incolonnamenti per agevolare l'intervento dei soccorritori e l'accertamento del decesso. Terminate le operazioni e rimosso il veicolo incidentato, il traffico è tornato progressivamente alla normalità nell'arco della mattinata.

Questa mattina un altro incidente mortale in via della Pineta Sacchetti

Un altro incidente mortale nella mattinata di oggi, in via Pineta Sacchetti. Vittima un motociclista di 40 anni, che è deceduto sul colpo a seguito di una caduta dal suo veicolo a due ruote. Il sinistro, avvenuto intorno alle ore 9, ha coinvolto due moto e un'auto che, per motivi non noti e ancora in corso d'accertamento, si sono scontrate. Nell'incidente, l'altro motociclista è rimasto gravemente ferito e trasportato in codice rosso all'ospedale Gemelli, mentre l'automobilista alla guida della Fiat Panda, è stato trasferito al Santo Spirito e sottoposto ai test per verificare l'eventuale presenza di alcol e droga nel sangue. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, come comunica su Twitter Luceverde Lazio: "Via della Pineta Sacchetti chiusa temporaneamente fra via Francesco Albergotti e via del Forte Braschi per incidente".