I funerali di Alessandro Narducci, lo chef stellato 29enne morto in un incidente stradale si celebreranno domani, mercoledì 27 giugno, alle ore 15, presso la parrocchia di Santa Maddalena di Canossa in via della Lucchina, 80 a Roma. I famigliari rendono noto che tutti coloro che lo vorranno potranno salutare Alessandro anche alla camera ardente, allestita sempre domani, dalle ore 10,30 presso la camera mortuaria del Policlinico Gemelli.

Morte di Alessandro Narducci

Alessandro Narducci, chef stellato del ristorante Acquolina di Roma, ha perso la vita a 29 anni in un incidente stradale che ha coinvolto anche un'altra giovane, Giulia Puleio, 25enne. La tragedia risale alla notte di venerdì scorso, tra il 21 e il 22 giugno: i due ragazzi erano in moto e stavano percorrendo lungotevere della Vittoria, nel quartiere Prati quando un'automobile, una Mercedes Classe A, li ha investiti e travolti per decine di metri. I due ragazzi sono morti sul colpo, mentre il conducente dell'automobile è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d'urgenza al Policlinico Gemelli dove è ricoverato.

Incidente stradale: automobilista indagato

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo e l'automobilista alla guida dell'auto, Fabio F., 30 anni, è indagato per omicidio stradale. Il pubblico ministero Pietro Pollidori, ha disposto l'autopsia sui corpi dei due ragazzi e si attendono i risultati degli esami. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Per il momento nessuna conferma in Procura del fatto che il conducente del veicolo fosse al telefono quando è successa della tragedia. Secondo un testimone che ha assistito alla scena e al momento prima dell'arrivo dei soccorsi, come riporta il Messaggero, l'autista sceso dal veicolo avrebbe detto "Ero al telefonino, non mi sono accorto di niente".

Incidente lungotevere della Vittoria: si cercano testimoni

I vigili urbani cercano testimoni oculari dello scontro. Il Comando generale della polizia locale di Roma ha pubblicato una nota con la quale "invita chiunque sia in grado di fornire elementi utili sull'incidente" su Lungotevere della Vittoria a Roma, in cui sono morti il giovane chef Alessandro Narducci e la sua amica e collega Giulia Puelio, a "prendere contatto con gli uffici del VII Gruppo Appio di via Macedonia".

La polizia locale diffonde anche i numeri telefonici che eventuali testimoni possono contattare: 06 67695263 – 5265 (centralino) 0667695201 – 5203 ( segreteria ) 0667695222 – 5215 (ufficio infortunistica).