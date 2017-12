in foto: L'incidente su via Palianese dove ha perso la vita Lucia Picchia

Un incidente mortale è avvenuto nella mattinata di oggi – mercoledì 27 dicembre – a Paliano, comune in provincia di Frosinone. Un'auto e un furgone si sono scontrati su via Palianese, all'altezza del via di San Procolo. Terribile l'impatto che ha distrutto entrambi i mezzi. Sul posto sono giunte le forze dell'ordine e i soccorsi sanitari del 118: ma quando Lucia Picchia, che si trovava alla guida della sua vettura, una Renault Scenic è stata estratta dalle lamiere, purtroppo per lei non c'era già più niente da fare.

Nell'incidente sono rimasti feriti, oltre alla donna di 72 anni, il marito e il nipote, che sono rimasti feriti. Ferito anche il conducente del furgone. Tutti sono stati trasferiti all'ospedale di Colleferro, ma le loro condizioni non destano particolare preoccupazione. Aperto un fascicolo per chiarire la dinamica di quanto accaduto: a provocare l'incidente probabilmente l'asfalto reso sdrucciolevole dalla pioggia.

Due gravi incidenti sono avvenuti questa mattina nel Lazio. Su via Appia – all'altezza di Cisterna di Latina nello scontro tra una Mini Cooper e una Porsche – due persone sono rimase gravemente ferite, mentre a Roma, nel quartiere di Serpentara, una donna è morta dopo essere stata investita.