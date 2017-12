in foto: Strisce pedonali

Incidente mortale a Serpentara, periferia nord di Roma. Questa mattina una donna di 54 anni è stata investita da un'automobile mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. L'incidente è avvenuto intorno alle 8 in viale Titina De Filppo, angolo via Camillo Pilotto. C.D., queste le iniziali della donna deceduta, è morta praticamente sul colpo.

La dinamica dell'incidente.

Il responsabile dell'incidente, al volante di una Fiat Panda, si è fermato a prestare i primi soccorsi e ha immediatamente chiamato i soccorsi e le forze dell'ordine. Sul posto per i rilievi la polizia locale. Si occuperanno di fare chiarezza sulla dinamica dello scontro mortale gli agenti del III Gruppo Nomentano. Per il momento l'identità della donna non è stata ancora rivelata.