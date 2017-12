Procedevano entrambe a velocità sostenuta, la Porsche e la Mini Cooper guidate rispettivamente da un uomo di 46 anni e da un 27enne che ieri si sono scontrate frontalmente sulla via Appia, all’altezza di Cisterna (Latina). Entrambi i conducenti sono rimasti feriti. Grave, il ragazzo che dall'auto più piccola è stato letteralmente scaraventato via ed è rovinato sull'asfalto. È ora ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma dov'è arrivato via eliambulanza.

Ferito anche il guidatore dell'auto sportiva, portato all’ospedale Goretti di Latina. La polizia stradale di Latina incaricata dei rilievi e dell'analisi della dinamica dello schianto.