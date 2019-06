in foto: Foto di repertorio

Una nube di fumo nera che si intravedeva da molto lontano, con un pullman interamente avvolto dalle fiamme. È lo scenario che ieri pomeriggio ha spaventato i cittadini di Illori, contrada nel territorio di Patrica in provincia di Frosinone. Un mezzo di linea Cotral ha preso fuoco per cause ancora in fase di accertamento, con le fiamme che hanno avvolto il veicolo in pochi istanti causando la distruzione della corriera. Fortunatamente a bordo del mezzo al momento dell'incendio c'era soltanto l'autista, che è riuscito a salvarsi non appena ha visto il fumo uscire dal pullman. L'uomo sarebbe riuscito a scappare dallo sportello d'ingresso, chiamando i soccorsi e i vigili del fuoco. I pompieri sono giunti sul posto in pochi istanti, domando le fiamme dell'incendio che stava per coinvolgere anche gli alberi circostanti. Sono stati effettuati i primi rilievi sul veicolo per risalire alle effettive cause di quanto accaduto.

Un altro autobus andato in fiamme qualche giorno fa a Roma

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e l'incendio è stato domato in pochi minuti. L'attenzione di un conducente aveva portato alla salvezza di alcuni passeggeri dell'autobus 119 a Roma, con il mezzo che era stato interamente avvolto dalle fiamme. Anche in questo caso l'uomo si era accorto del fumo che usciva dal veicolo, motivo per il quale ha deciso di interrompere la propria corsa mettendo in salvo le persone a bordo dell'autobus. Un altro caso di autista eroe si è verificato nei primi di maggio, quando il conducente alla guida di un autobus Atac della linea 786 ha spento l'incendio del suo veicolo con un estintore, dopo aver messo in sicurezza tutti i passeggeri che erano a bordo del veicolo al momento dell'incendio.