Forza Nuova provoca, San Lorenzo risponde. E lancia un presidio che dura tutto il giorno, dalle 10 del mattino fino a notte fonda. A chiamarlo sono il movimento femminista Non Una di Meno e la Libera Repubblica di San Lorenzo, che comprende associazioni, comitati di quartiere, la Palestra Popolare e gli spazi sociali che da anni sono attivi sul territorio. S'incontreranno alle 10 in largo Talamo per poi proseguire nel pomeriggio a Communia, in via dello Scalo San Lorenzo, dove sono previste una serie d'iniziative che dureranno per tutto l'arco della giornata. Non si conosce ancora l'appuntamento di Forza Nuova: il partito di Roberto Fiore, che più volte ha tentato senza successo di entrare a San Lorenzo, non ha per ora fatto sapere né il luogo né l'ora prevista per il loro concentramento.

I tentativi d'ingresso di Forza Nuova a San Lorenzo

Tra i tentativi recenti di Forza Nuova di entrare a San Lorenzo ricordiamo quello del 27 ottobre 2018, a pochi giorni dal tragico femminicidio di Desirée Mariottini. Il partito aveva detto che avrebbe manifestato in via dei Lucani, ma così non è stato: si è dovuto accontentare di rimanere – in poche decine di unità – a Porta Maggiore. Poco distante, invece, centinaia di persone hanno occupato piazza dell'Immacolata per assicurarsi che i militanti dell'organizzazione di estrema destra non raggiungessero il loro obiettivo. E così non è stato. L'ultimo tentativo di ingresso di Forza Nuova a San Lorenzo c'è stato poi il 13 maggio, quando il partito ha annunciato che avrebbe impedito a Mimmo Lucano di parlare alla Sapienza. Anche in questo caso, non sono riusciti ad arrivare all'università. E, invece di vedersi a piazzale Aldo Moro, sono stati costretti a ripiegare sulla stazione di Castro Pretorio. Le forze dell'ordine li hanno fatti sfilare per qualche centinaio di metri, fino a piazza Confienza, poi li hanno fatti tornare indietro alla metro.

Forza Nuova violerebbe così il silenzio elettorale

L'ultimo appuntamento è previsto per domani, 25 maggio. Giorno di silenzio elettorale, perché domenica ci sono le elezioni europee. Raramente un partito ha mostrato così tanta sfacciataggine nel decidere di violarlo, ma questo non sembra sia un problema per Forza Nuova, che non ha nemmeno chiesto l'autorizzazione alla Questura. Bisognerà vedere se le forze dell'ordine permetteranno ancora una volta all'estrema destra di creare tensione nel quartiere, soprattutto visto l'appuntamento lanciato anche dalle forze democratiche e antifasciste.