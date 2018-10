Fortissima grandinata con chicchi di ghiaccio grossi come ceci si è abbattuta sulla città di Roma. Ci sono almeno 6 stazioni della metro allagate e chiuse, così come la sede del Municipio V di Roma. Ci sono anche diversi automobilisti rimasti bloccati sui tetti delle auto dopo essere riusciti ad uscire dalle macchine per mettersi in salvo. La situazione è da definirsi critica. Su via Palmiro Togliatti, nella zona est della Capitale, si è raggiunto quasi un metro d'acqua.

Le sei stazioni della metro di Roma chiuse per i danni del maltempo sono quella dei Colli Albani, Lucio Sestio, Cinecittà, Numidio Quadrato-Battistini, Porta Furba Quadraro sulla linea A e Pietralata sulla metro B. Disagi in serata a causa del maltempo anche per tram e bus.