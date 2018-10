in foto: Immagine di repertorio (Fonte: La Presse)

La Polizia Locale di Roma Capitale ha effettuato numerosi interventi per i disagi legati agli allagamenti verificatisi dopo il nubifragio abbattutosi sulla città nel tardo pomeriggio. I vigili sono intervenuti anche in aiuto di conducenti rimasti bloccati dentro le proprie automobili, andate in avaria a causa dell'acqua alta, che in alcuni punti ha raggiunto oltre il mezzo metro.

Le zone della città maggiormente colpite risultano essere l'area Nord, Prati Fiscali, Bufalotta, viale Ionio, viale Tiziano, via Nomentana /Arturo Graf , Via Tiburtina, Viale Tirreno e alcuni tratti del GRA. Allagamenti anche in via di Ciampino, e ancora via Prenestina, Collatina altezza via Longoni. Alberi e rami caduti al momento si registrano in via Ardeatina e in Via Statilia. Pattuglie sono intervenute anche in via Appia Antica per un allagamento nella Basilica di San Sebastiano. Sono stati allertati i Vigili del Fuoco.