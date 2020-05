Stava raccogliendo cicoria a bordo strada quando è stato investito da una macchina. La tragedia è avvenuta questa mattina a Fondi, in una traversa di via Appia lato Itri: ancora incerta la dinamica dell'incidente, sul quale stanno indagando gli agenti della Polizia di Stato. Secondo le prime informazioni, il conducente della macchina non avrebbe fatto in tempo a frenare, avendo visto l'anziano solo all'ultimo: per l'uomo, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi giunti sul posto, chiamati dal conducente della vettura che l'ha investito. È morto poco dopo a causa della gravità delle lesioni riportati nello schianto, il 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Travolto mentre raccoglieva cicoria, indagini in corso

Non sono ancora note le generalità dell'anziano travolto e ucciso dall'auto, né il motivo per cui stesse raccogliendo la verdura a bordo strada. Forse si è avventurato in quel punto per la presenza minore di macchine che nelle scorse settimane si è avuta a causa del lockdown, oppure pensava di essere al sicuro e di non rischiare nulla. Purtroppo, così non è stato: il condizionale è d'obbligo e la dinamica dell'incidente non può essere ancora stabilita con certezza. Penserà la polizia di stato, dopo aver effettuato tutti i rilievi del caso e aver ascoltato i testimoni, a stabilire cosa sia accaduto e a determinare eventuali responsabilità.

Aumento incidenti con inizio Fase 2

Con l'inizio della Fase 2 dell'emergenza coronavirus gli incidenti stradali sono purtroppo tornati ad aumentare. A Castelnuovo di Porto un'autista Atac residente a Poggio Mirteto si è schiantato contro un autocarro mentre tornava dal lavoro, mentre ieri sera, ai Parioli, un ragazzo in scooter è rimasto gravemente ferito dopo l'impatto con una Land Rover. Su via di Boccea un ciclista è stato travolto da un pirata della strada, che dopo l'incidente ha bruciato la macchina per non farsi rintracciare. Su via Tuscolana un altro sinistro: e ora un 38enne lotta tra la vita e la morte.