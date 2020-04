in foto: (La Presse)

Aumentano ancora i contagi all'Università Pontificia Salesiana di Roma al Nuovo Salario, una delle più importanti istituzioni educative e culturali cattoliche in Italia, divenuta nuovo focolaio di coronavirus. Sono 68 i positivi, 12 in più rispetto a ieri. Si tratta di più della metà dei casi registrati oggi nel territorio di competenza della Asl Roma 1, dove 25 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Dall'assessorato della Regione Lazio fanno sapere che "Si stanno attivando le Usca-r per svolgere un'indagine epidemiologica su personale sanitario e sono stati effettuati i tamponi a tutti gli ospiti della struttura". Secondo quanto dichiarato dal rettore Mauro Mantovani a Fanpage.it, la situazione sarebbe sotto controllo e l'Università è in stretto contatto con la Asl Roma 1. Resta alta l'attenzione dei residenti, allarmati per la situazione e la mancanza di controlli dei giorni precedenti e per come è stato gestito il caso.

Nel Lazio oggi record di guariti

Record di guariti oggi nel Lazio, che registra il numero più alto da inizio emergenza, con ben 88 unità. Sono invece 78 i nuovi contagi e 17 i morti. Questi i dati aggiornati del 29 aprile, al termine della quotidiana task force tra l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, i direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù. Per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva, si registrano 130 ricoveri su un totale di 4535 casi attualmente positivi, 1445 pazienti in ospedale ma non interapia intensiva e 2960 persone in isolamento domiciliare. Nelle Asl di Frosinon,e Latina e Viterbo non si registrano decessi.