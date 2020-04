Sono 78 i nuovi contagi di coronavirus nel Lazio, con un trend all'1,2%. Record di guariti, con ben 88 unità: è il numero più alto da inizio emergenza. Sono i dati emersi oggi, mercoledì 29 aprile, al termine del quotidiano incontro tra assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, i direttori sanitari delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù per gli aggiornamenti sull'emergenza Covid-19. Attualmente i casi positivi nella regione sono 4535, tra i quali 1445 persone si trovano ricoverate in ospedale non in terapia intensiva, mentre 130 in terapia intensiva. 2960 i pazienti positivi in isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle case di riposo e strutture per anziani del territorio, 580 quelle ispezionate.

Gli aggiornamenti sui contagi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: 20 nuovi casi positivi di cui 12 riferibili al cluster dell’Ateneo Salesiano. 25 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Si stanno attivando le Usca-r per indagine epidemiologica su personale sanitario;

Asl Roma 2: 11 nuovi casi positivi. 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Con le Usca-r da oggi attivati 2 drive in per indagine epidemiologica. Attivi sul territorio in totale 3 drive-in;

Asl Roma 3: 7 nuovi casi positivi di cui 3 in isolamento domiciliare. 10 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Con le Usca-r si sta pianificando l’attività di indagine epidemiologica sul territorio;

Asl Roma 4: 9 nuovi casi positivi. 164 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Con le Usca-r si sta pianificando l’attività di indagine epidemiologica. 3 postazioni di tampone drive in attivi sul territorio;

Asl Roma 5: 7 nuovi casi positivi. 31 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Continuano i controlli con le Usca-r nelle RSA e case di riposo del territorio;

Asl Roma 6: 17 nuovi casi positivi. 2 decessi: un uomo di 87 anni proveniente dalla Rsa San Raffaele di Rocca di Papa e una donna di 77 anni proveniente dalla clinica Villa dei Pini di Anzio. 72 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. A Villa dei Pini i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono tutti negativi. Alla Rsa San Raffaele di Rocca di Papa ad oggi sono stati trasferiti in altre strutture 104 pazienti positivi. Continua il monitoraggio sulle altre Rsa e case di riposo attenzionate. Da domani si ampliano i posti nella Rsa Covid pubblica di Genzano;

Asl di Latina: 2 nuovi casi positivi. Nessun decesso. 252 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Le Usca-r al lavoro per indagine epidemiologica nelle RSA e case di riposo del territorio;

Asl di Frosinone: 1 nuovo caso positivo. Nessun decesso. 26 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Usca-r al lavoro per indagine epidemiologica nelle Rsa e case di riposo del territorio: tutti i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono negativi;

Asl di Viterbo: Non risultano nuovi casi positivi né decessi. 15 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Continua il monitoraggio delle Rsa e case di riposo del territorio;

Asl di Rieti: 4 nuovi casi positivi. Morta una donna di 97 anni. 5 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i controlli nelle Rsa e case di riposo del territorio.