"La situazione è sotto controllo ed è monitorata proprio perché ci siamo rimessi immediatamente alla direzione della Asl e quindi alle indicazioni sanitarie che ci vengono date, per esempio l'isolamento delle persone che sono risultate positive". A parlare a Fanpage.it è Mauro Mantovani, rettore dell'Università Pontificia Salesiana, struttura che conta venti persone positive e quattro ricoverati in ospedale. Un focolaio all'interno del quartiere di Nuovo Salario, di cui nessuno conosceva l'esistenza prima della denuncia di Fanpage.it. In seguito alla diffusione della notizia, alcune pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale sono state messe intorno al perimetro dell'Università a vigilare che nessuno entri o esca dallo stabile. Ma i residenti della zona lamentano la mancata comunicazione del focolaio di coronavirus nella loro zona, e spiegano che fino a ieri non c'era nessuno a impedire alle persone presenti nella struttura di uscire e fare le proprie commissioni.

"Uscivano senza nessun controllo"

"Qui non c'è stato mai niente, è la prima volta che scendo e vedo una pattuglia dei vigili", spiega un residente. E un altro rincara la dose: "Lì dentro ci sono quattro persone che stanno molto male, e nessuno ha dato la notizia. Io abito qui in zona, eppure sono venuto a saperlo oggi. Tutti loro uscivano quando volevano, chi in farmacia, chi a fare la spesa. Ora stanno dentro, ma chi è andato nei negozi a fare acquisti, come sta la gente con cui ha parlato? Pure quella va in giro". Secondo quanto riportato da Mantovani, le persone positive al coronavirus sarebbero ospitate in una palazzina a parte, completamente isolata, in attesa delle prossime indicazioni della Asl.