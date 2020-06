in foto: (La Presse)

Salgono a 111 i contagi riconducibili al focolaio dell'Irccs San Raffaele della Pisana a Roma, oggi l'assessorato regionale alla Sanità del Lazio ha reso noto che ci sono altri 2 positivi a Guidonia Montecelio, nella Asl Roma5, sempre riconducibili allo stesso cluster. Cinque in totale i decessi. Sul caso della Pisana la procura di Roma, ha aperto un'inchiesta affidata al procuratore Nunzia D'Elia, con un fascicolo, ma al momento non ci sono indagati o ipotesi di reato. Le indagini sono state affidate ai carabinieri dei Nas, che avranno il compito di accertare se siano state rispettate le norme in materia sanitaria, come da indicazioni del Governo. "Il sistema dei controlli ha funzionato – così ha commentato l'assessore alla sanità Alessio D'Amato la situazione riconducibile ai contagi del focolaio del San Raffaele Pisana delle ultime 24 ore – si è risposto con grande tempestività, ma non bisogna mai abbassare la guardia".

Chiuso il cluster alla Garbatella, negativi tutti i tamponi a Saxa Rubra

Per quanto riguarda il focolaio del San Raffaele Pisana, in settimana verranno nuovamente eseguiti i test a tutti i dipendenti e tutti i pazienti rimasti. Chiuso il cluster dello stabile in Piazza Pecile nel quartiere Garbatella, dove all'interno del palazzo non ci sono casi positivi ma i residenti restano in isolamento domiciliare e nei prossimi giorni saranno di nuovo sottopooste a tampone. Negativi tutti i tamponi svolti al Centro Rai di Saxa Rubra collegati al focolaio del San Raffaele della Pisana svolti al drive-in di Santa Maria della Pietà, per un totale di 110 tamponi. Nel Lazio oggi sono stati solo 3 i nuovi contagi registrati al termine della consueta task force tra assessorato alla Sanità, direttori generali, delle aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale Bambino Gesù, per gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus.

Il racconto di un operatore del San Raffaele Rocca di Papa a Fanpage.it

"Abbiamo visto la gente ammalarsi, utilizzavamo mascherine realizzate con la carta da forno" è il racconto di un operatore della Rsa San Raffaele a Rocca di Papa a Fanpage.it, dove si sono registrati 178 casi positivi di coronavirus e 21 morti. L'operatore sanitario in servizio nella struttura divenuta zona rossa ha spiegato come all'inizio mancassero gli adeguati dispositivi di protezione, per tutelare ospiti e dipendenti e i turni massacranti mentre la casa di cura è stata messa in quarantena. L'azienda sotto inchiesta al momento ha bloccato i pagamenti degli stipendi.