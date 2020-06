Ha accettato di parlare, ma solo in forma anonima, un dipendente della casa di cura San Raffaele di Rocca di Papa, dove un focolaio di coronavirus ha provocato 21 vittime tra i pazienti e 178 contagiati. La paura delle conseguenze per dire cosa è accaduto in quelle terribili settimane è tanta, soprattutto quando il futuro lavorativo degli operatori sanitari della struttura è quanto mai incerto. La Rsa è stata isolata ad aprile con una zona rossa e l'esplosione del cluster ha aperto un aspro scontro tra l'azienda proprietà della famiglia Angelucci, la Regione Lazio e l'amministrazione locale del comune dei Castelli Romani. Per stabilire cosa è accaduto e soprattuto se esistano responsabilità precise da parte della società privata, che gestisce la dimora per anziani e pazienti in lungo degenza, grazie a un accreditamento definitivo che gli garantisce i rimborsi pubblici, è stata aperta un'inchiesta.

Che non fosse andato tutto bene all'interno della struttura lo hanno raccontato per primi i familiari dei pazienti rimasti contagiati ai microfoni di Fanpage.it, spiegando come nelle stesse stanze si trovassero pazienti positivi con pazienti senza sintomi. "Secondo me non ha funzionato niente in quella clinica. Iniziando dagli spogliatoi, ce n'era solamente uno maschile e femminile. – spiega – Al 10 aprile ancora si cambiavano tutti insieme, tutti. C'erano già degli infetti conclamati e le nostre tute sono arrivate solo il 16 aprile, camici non ce n'erano. Ce ne hanno dato uno i primi aprile, ma sai quelli di carta straccia. Camici di carta con cui si passa il vitto nei reparti".

Non solo mancavano i camici, secondo il racconto del dipendente del San Raffaele, ma anche mascherine e guanti, tanto che gli operatori sanitari erano costretti ad arrangiarsi con carta forno e a non cambiare i guanti tra un paziente e l'altro per arrivare alla fine del turno "All'inizio le mascherine erano dei pezzetti di carta quasi trasparente, come carta velina, dentro ci mettevamo o una garza o un pezzo di carta forno. Dovevano durare 7 ore, un turno giusto, mentre la mascherina forse durava un'ora. I guanti erano contati, c'era gente che non li cambiava tra un paziente e l'altro, per paura di finire il turno senza quei quattro guanti che aveva".

L'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato ha spiegato che, nel caso fossero riscontrate gravi responsabilità e mancanze da parte della direzione della Rsa, si sarebbe dovuto procedere con il ritiro dell'accreditamento. Un'ipotesi a cui la proprietà ha reagito bloccando l'erogazione degli stipendi: "Dopo aver lavorato tutto il mese di marzo e aprile il ringraziamento è stato ‘non vi paghiamo più, quasi sicuramente vi licenzieremo a tutti'. Immagina di fare un turno di 5 o 7 ore, dopo aver lavorato una notte intera, invece di staccare alle 7 continui a lavorare fino alle 11 o alle 12 perché non c'è il cambio per poi ricominciare la sera. È stato assurdo, in certi momenti abbiamo lavorato anche solo in cinque persone, tra chi si è ammalato e chi si è messo in aspettativa, perché magari aveva figli piccoli con problemi, aveva paura o aveva genitori anziani a casa con il terrore di contagiarli, non c'era quasi più nessuno a prendersi cura dei pazienti".

E la preoccupazione per il futuro è tanta. "Dopo aver lavorato con pazienti contagiati, dopo averli visti morire, con figli che chiedevano di vederli e non potevano fare neanche i funerali, adesso mi trovo senza una lira… come campiamo i nostri figli? Come campiamo i nostri genitori e come campiamo noi stessi? Come si pagano le bollette, i mutui, la spesa?".

Ma perché dobbiamo essere costretti a scegliere tra il mantenimento dei livelli occupazionali (garantiti con i fondi pubblici) e il rispetto delle regole e la tutela della salute? La battaglia sul futuro della Rsa di Rocca di Papa è appena iniziata.