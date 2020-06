in foto: Coronavirus nel Lazio

I nuovi casi di coronavirus diagnosticati oggi, 15 giugno 2020, nel Lazio sono stati solamente 3, di cui uno all'interno della città di Roma e due a Guidonia, tra l'altro riferibili a una coda del focolaio del San Raffaele alla Pisana. Si tratta del dato più basso dall'inizio dell'emergenza coronavirus. "Consideriamo invece chiusa l'attività che ha riguardato uno stabile a Garbatella, dove tra alcuni giorni verranno ripetuti i test per coloro che soggiornano nella struttura", ha detto nel corso della conferenza stampa allo Spallanzani l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

I pazienti attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio

Stando ai dati diffusi ieri, 14 giugno, sono 1322 gli attuali casi positivi a Covid-19 nella Regione Lazio. Di questi 980 sono in isolamento domiciliare, 305 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 37 sono ricoverati in terapia intensiva. In totale sono 808 sono i pazienti deceduti e 5825 le persone guarite. Complessivamente sono stati esaminati 7955 casi a cui vanno ad aggiungersi gli altri tre casi diagnosticati oggi.

La situazione nelle Asl, Policlinici Universitari e Aziende Ospedaliere:

Asl Roma 1 – 1 nuovo caso positivo. 2 decessi. Tutti i tamponi effettuati al Santa Maria della Pietà per il centro Rai Saxa Rubra ieri sono negativi

Asl Roma 2 – Non si registrano nuovi casi positivi.

Asl Roma 3 – Non si registrano nuovi casi positivi

Asl Roma 4 – Non si registrano nuovi casi positivi

Asl Roma 5 – 2 nuovi casi positivi riferibili al cluster dell’IRCCS San Raffaele Pisana

Asl Roma 6 – Non si registrano nuovi casi positivi.

Asl di Frosinone – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi.

Asl di Latina – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi.

Asl di Rieti – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi.

Asl di Viterbo – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi 5 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Policlinico Umberto I – 29 pazienti ricoverati di cui 1 in terapia intensiva. 1 paziente guarito.

Policlinico Tor Vergata – 13 pazienti ricoverati.

Policlinico Gemelli – 55 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 9 in terapia intensiva

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – i pazienti ricoverati al centro Covid di Palidoro restano 5, tutti in buone condizioni generali