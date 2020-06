in foto: Immagine di repertorio (La Presse)

Salgono a 93 i nuovi contagi di coronavirus riconducibili al focolaio dell'Irccs San Raffaele di Roma venerdì 12 giugno. Sedici in più i casi accertati rispetto a ieri, emersi grazie ai tamponi con doppi controlli, pazienti che sono stati trasferiti presso l'Istituto nazionale di Mattie Infettive Lazzaro Spallanzani, punto di riferimento dell'emergenza coronavirus. Secondo le informazioni apprese, si tratta nello specifico di quattordici pazienti, tutti ricollegabili con i primi casi positivi riscontrati all'interno della struttura e due operatori sanitari, un oss e un fisioterapista. Questi ultimi da quanto si apprende al momento non necessitano di ricovero ospedaliero e si trovano in isolamento domiciliare presso la propria abitazione. Nuovi contagi fa sapere la Asl Roma3, che sono stati accertati a distanza di cinque giorni da quando è iniziato ad emergere il cluster. "Si tratta di un focolaio impegnativo, ma il sistema dei doppi controlli che stiamo mettendo in atto sta funzionando – spiega l'Unità di Crisi anti-Covid della Regione Lazio – grazie alla tempestività degli interventi, sono stati individuati questi nuovi casi che erano negativi ai tamponi precedenti".

Allo Spallanzani 84 ricoveri, 32 positivi e 4 in terapia intensiva

Stamattina dall'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma hanno reso noto tramite bollettino medico che sono 84 le persone riconducibili al coronavirus ricoverate all'interno della struttura. Tra queste, 32 sono positive, 4 in terapia intensiva necessitano di supporto respiratorio. Cinquantaquattro persone sospettate di aver contratto il virus sono state sottoposte ad indagini ed attendono i risultati dei test. Dall'Inmi comunicano inoltre che nella mattinata di oggi sono stati dimessi 473 pazienti asintomatici o con sintomi lievi, che hanno fatto ritorno a casa o sono stati trasferiti presso altre strutture del territorio adibite al Covid.