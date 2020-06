in foto: Foto di repertorio

All‘istituto San Raffaele della Pisana, Roma, sono risultate positive a Sars-CoV-2 (dati aggiornati a ieri sera) 37 persone tra pazienti, loro contatti stretti e operatori sanitari. L'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, ha dichiarato che il focolaio "è stato contenuto". La Regione Lazio, però, vuole approfondire l'indagine epidemiologica e così, sul profilo Facebook Salute Lazio, è stato pubblicato questo annuncio rivolto a tutti i pazienti dimessi dalla struttura sanitaria: "Tutti i pazienti dimessi dall'IRCCS San Raffaele Pisana dal 18 maggio in poi e i loro contatti stretti, sono pregati di recarsi presso i drive in di Casal Bernocchi, Via di Casal Bernocchi, 73 o del Forlanini, Piazza Carlo Forlanini 1, orario 09:00 – 18:00, per eseguire dei test di controllo". Fino ad oggi sono stati testati i pazienti attualmente ricoverati, i loro contatti stretti e tutti gli operatori della struttura.

Fino a ieri sera i casi positivi di coronavirus erano 37. Nel pomeriggio ne erano stati comunicati 35, a cui si sono aggiunti altri due parenti di pazienti della struttura. Per quanto riguarda gli altri casi positivi, si tratta di circa 20 pazienti, circa 10 dipendenti e alcuni familiari di pazienti o di operatori sanitari della struttura. "Da domani (cioè oggi, ndr.) partono i test a tutti i pazienti dimessi e i contatti stretti presso i drive in della Asl Roma 3", informava la Regione Lazio in una nota diffusa nella tarda serata di ieri. Sono stati processati fino ad ora circa 700 tamponi riferibili al cluster della Pisana. Dieci sono stati rielaborati in queste ore per indeterminatezza del risultato e si attende per oggi l'esito.