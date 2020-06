in foto: (La Presse)

Sono 32 i pazienti positivi al coronavirus ricoverati nell'Istituto nazionale di Malattie Infettive di Roma. Tra queste, 4, più gravi, si trovano in terapia intensiva e necessitano di supporto respiratorio. Le persone riconducibili al Covid all'interno della struttura al momento sono 86, 54, sospettate di aver contratto il virus, sono state sottoposte agli esami e sono in attesa dei risultati del test. Questi i dati diffusi dal bollettino dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di oggi, venerdì 12 giugno. L'Inmi ha reso noto che stamattina sono stati dimessi 473 pazienti asintomatici o con sintomi lievi, alcuni hanno fatto ritorno presso le proprie abitazioni, dove resteranno in regime di isolamento domiciliare fino a completa guarigione e comunque, fino a tampone negativo. Altri sono stati invece trasferiti in strutture del territorio adibiti all'osservazione.

Nel Lazio ieri 20 contagi, 10 del focolaio San Raffaele Pisana

Ieri nel Lazio sono stati 20 i contagi di coronavirus registrati, di cui 11 a Roma città, 10 riconducibili al focolaio dell'Irccs San Raffaele Pisana, i cui casi accertati ieri sono arrivati a 77. Per quanto riguarda i pazienti pediatrici, sono 5 cinque i bambini ricoverati al centro Covid di Palidoro del Bambino Gesù. Dall'ospedale pediatrico fanno sapere che l'oncoematologo Franco Locatelli ha operato un bimbo di sei anni affetto da coronavirus e leucemia, con un trapianto salvavita. Ieri sono guarite 63 persone mentre i decessi registrati sono stati 4. L'ultimo bollettino della Regione ha reso noto che sono 2517 gli attuali casi positivi al coronavirus nel Lazio, tra questi 2151 sono in isolamento domiciliare, 320 sono ricoverati non in terapia intensiva, 46 sono ricoverati in terapia intensiva. I pazienti deceduti in tutto sono 776, mentre sono guarite 4596 persone. In totale sono stati esaminati 7889 casi.