in foto: (La Presse)

Sale il numero dei tamponi effettuati da unità mobili presso la Fondazione Santa Lucia di Roma, nuovo focolaio nell'emergenza coronavirus. Nella struttura sanitaria privata su via Ardeatina che ricade all'interno della Asl Roma 2 è in corso un'indagine epidemiologica da parte delle unità mobili Usca-r della Regione Lazio. Ad essere sottoposti a tampone tutti i pazienti e gran parte del personale, gli accertamenti, fanno sapere dall'assessorato regionale alla Sanità, proseguiranno anche nella giornata di domani. Le verifiche sono scatatte ieri, dopo che quattro persone, 2 pazienti, trasferiti al Campus Biomedico e 2 operatori, in isolamento domiciliare, sono risultati positivi al Covid-19 in uno dei sei reparti di Neuroriabilitazione. Ieri sono stati svolti 70 tamponi, mentre oggi il numero è salito a 500.

I dati sui contagi nel Lazio del 4 maggio

Il Lazio oggi è ripartito, come il resto d'Italia da dpcm del 26 aprile scorso: il parziale allentamento del contagio è avvenuto con 38 nuovi casi positivi in tutta la regione, di cui 26 a Roma. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 16, per un totale di 524, mentre cresce il numero dei guariti, che si attesta su un totale di 1938 unità. Il Lazio attualmente conta 4385 casi positivi, tra i quali sono 1335 i pazienti ricoverati in ospedale non in terapia intensiva, mentre 95 quelli ricoverati in terapia intensiva e 2955 le persone che hanno contratto il virus in regime di isolamento domiciliare, fino a completa guarigione. Non si registrano nuovi casi positivi nelle Asl Roma 4, Latina e Rieti, quest'ultima oggi anche con zero decessi, così come nelle Asl di Viterbo e Frosinone.