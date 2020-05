Un nuovo focolaio di coronavirus a Roma, ancora un volta in una struttura ospedaliera. È notizia di ieri sera che due pazienti ricoverati alla Fondazione Santa Lucia sono risultati positivi al tampone. Positivi anche due infermieri. Mentre i pazienti sono stati trasferiti al Campus Biomedico, da quanto si apprende i due infermieri si trovano in isolamento domiciliare. Nella struttura sono stati eseguiti tamponi a tappeto tra il personale sanitario e i degenti che potrebbero essere entrati in contatto con le quattro persone risultate positive, e l'Asl Roma 2 competente territorialmente è intervenuta per verificare le procedure adottate e disporre l'analisi epidemiologica. La Fondazione Santa Lucia su via Ardeatina è una delle più importanti strutture della sanità privata nella capitale, specializzata in terapie di riabilitazione ospita anche un centro di ricerca. I contagi sono avvenuti in uno dei sei reparti di Neuroriabilitazione. Si attendono i risultati dei tamponi, nella speranza che i contagi siano limitati ai casi emersi nella giornata di ieri. La struttura sanitaria non è coinvolta nella rete dei Covid Hospital per la gestione dell'emergenza.

Clinica Latina a San Giovanni: 22 contagiati

Dello scorso sabato 2 maggio la notizia che nella Clinica Latina nel quartiere San Giovanni a Roma 22 tra personale sanitario e pazienti sono risultati positivi, ponendo così la struttura in isolamento. Secondo quanto risultato da una prima indagine sono emerse in questo caso “inadempienze della struttura nel rispetto dell’ordinanza regionale”, al contrario secondo un primo accesso ispettivo alla Fondazione Santa Lucia le prescrizioni per la limitazione del contagio sarebbero state applicate in maniera efficiente.