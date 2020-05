Sono 36 i nuovi casi positivi di coronavirus nel Lazio, tra i quali 26 a Roma. Questi i dati riportati nel bollettino della Regione Lazio al termine della consueta task force tra l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, i direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlicnici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, per gli aggiornamenti sull'emergenza Covid-19. Continuano i controlli nelle case di riposo e strutture per anziani del territorio. Non si registrano nuovi casi positivi nelle Asl Roma 4, Latina e Rieti, quest'ultima oggi anche con zero decessi, così come nelle Asl di Viterbo e Frosinone.

Gli aggiornamenti sui nuovi contagi nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: 12 nuovi casi positivi. 30 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Raddoppiata l’attività della postazione per il tampone drive in al Santa Maria della Pietà e si sta lavorando per attivare una seconda postazione sul territorio;

Asl Roma 2: 8 nuovi casi positivi. 3 decessi: una donna di 88 anni, un uomo di 82 anni e una donna di 88, tutti con patologie pregresse. 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Da domani le USCA-R a lavoro per indagine epidemiologica nelle RSA e case di riposo del territorio. 3 postazioni per il tampone drive in attive sul territorio. In corso indagine epidemiologica al Santa Lucia;

Asl Roma 3: 6 nuovi casi positivi. 90 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Con le USCA-R si sta pianificando l’attività di indagine epidemiologica sul territorio. Postazione per tamponi drive in di Casal Bernocchi operativo, si lavora per attivare un’altra postazione;

Asl Roma 4: Non si registrano nuovi casi positivi. 115 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. 2 decessi: un uomo di 82 anni e un uomo di 87 anni. Con le USCA-R si sta pianificando l’attività di indagine epidemiologica. 3 postazioni di tampone drive in attivi sul territorio di Capena, di Bracciano e di Civitavecchia;

Asl Roma 5: 1 nuovo caso positivo. 11 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Continuano i controlli con le USCA-R nelle RSA e case di riposo del territorio. 5 postazioni per tampone drive in attivi sul territorio;

Asl Roma 6: 6 nuovi casi positivi. 2 decessi: un uomo di 81 anni e una donna di 105 anni, entrambi con patologie pregresse. 71 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Continua il monitoraggio delle RSA e case di riposo del territorio attenzionate;

Asl Frosinone: 2 nuovi casi positivi in isolamento domiciliare. Nessun decesso. 24 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. USCA-R al lavoro per indagine epidemiologica nelle RSA e case di riposo del territorio;

Asl Viterbo: 1 nuovo caso positivo. Nessun decesso. 47 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio. 2 postazioni per tamponi drive in operativi sul territorio di Tarquinia e di Civita Castellana, in apertura il terzo all’Ospedale Belcolle di Viterbo;

Asl Rieti: Non si registrano nuovi casi positivi negli ultimi 3 giorni. Nessun decesso. 4 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Proseguono i controlli nelle RSA e case di riposo del territorio. 2 postazioni per tamponi drive in operativi sul territorio;

Asl Latina: Non risultano nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 73 anni. Le USCA-R al lavoro per indagine epidemiologica nelle RSA e case di riposo del territorio.