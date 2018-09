Si sono aggravate nella giornata di ieri le condizioni di una donna di 47 anni, vittima di un grave avvelenamento da funghi. La paziente è stata trasportata d'urgenza dall'ospedale di Anzio – dove era stata ricoverata nella giornata di sabato – al Policlinico Umberto I. Ora si trova nel reparto di rianimazione del nosocomio romano e i medici stanno tentando di mantenere le sue condizioni quantomeno stabili.

La donna – residente a Rocca di Papa ai Castelli Romani – era finita in ospedale dopo aver mangiato dei funghi raccolti in un bosco assieme a tutta la famiglia. In ospedale sono finiti anche il compagno, i due figli e due zii. Smistati in diversi ospedali, i minori al Bambin Gesù gli adulti nelle strutture della zona, le condizioni della 47enne sono però peggiorate, manifestando un quadro clinico più grave degli altri familiari tanto da far disporre ai medici il trasferimento nel nosocomio romano. Al momento non è stato reso noto quale fungo sia stato responsabile dell'avvelenamento.