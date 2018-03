Il Comune di Roma sta valutando di chiudere alcune strade della Capitale a causa dell'emergenza buche. Potrebbero presto essere vietate al traffico via di Ponte Galeria, via di Malagrotta, tratti di via di Boccea, via Mattia Battistini, via Portuense, via della Magliana. Queste le vie in cui la situazione è più complicata secondo il Campidoglio, ma nei prossimi giorni l'elenco potrebbe allungarsi ulteriormente

"Stante il perdurare delle condizioni meteo avverse e viste le condizioni di alcuni tratti stradali ormai non più sanabili con interventi di manutenzione ordinaria si e' valutata l'ipotesi della chiusura al traffico veicolare", si legge in una lettera inviata dalla Direzione dell'Unità Operativa Manutenzione Stradale del Dipartimento Lavori Pubblici del Campidoglio il 6 di marzo ai vigili e, per conoscenza, anche all'assessore competente Margherita Gatta. "Tale provvedimento – si legge ancora – si rende necessario a causa delle irregolarità del fondo stradale incrementate dagli eccezionali eventi metereologici dei giorni scorsi che sta evidenziando tutta la fragilità della struttura stessa delle strade, situazione questa che richiederebbe interventi a carattere straordinario. Allo stato attuale ogni ripristino a freddo e/o caldo è dunque puramente palliativo e oneroso per questa amministrazione ma soprattutto assolutamente temporaneo".

Proprio in merito all'emergenza buche la procura di Roma ha aperto un'indagine. I pm hanno avviato il procedimento in seguito a diversi esposti presentati dalle associazioni a tutela dei consumatori. Per ora non ci sono né indagati né ipotesi di reato. Oggi l'assessora Margherita Gatta ha annunciato che il Campidoglio è pronto a risarcire i cittadini: "Se ci sono gli estremi, come previsto da norma di legge e come è sempre accaduto, ci sarà risarcimento per chi subisce danni".