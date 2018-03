Emergenza buche a Roma: prima la neve, poi la pioggia, e in città l'asfalto sembra sgretolarsi, con l'apertura in diversi punti di profonde buche. Dopo che questa mattina la Tangenziale Est era stata chiusa nella zona di piazza Lodi per l'apertura di una profonda buca su una rampa d'accesso, con inevitabili lunghe code come conseguenza. Restringimento di carreggiata sulla Tangenziale per lo stato del manto stradale in prossimità dell'uscita di via Nomentana, con rallentamenti in direzione di via Salaria.

Questa sera la pioggia ha ricominciato a piovere copiosamente e situazioni critiche si registrano in diverse parti della città. Chiuso il ponte Palatino in pieno centro per una buca, con code tra ponte Sublicio e ponte Garibaldi su Lungoevere. Chiusa anche via Cristoforo Colombo all'altezza di via Pindaro, sempre per l'apertura di una buca. A renderlo noto il servizio ‘Luce Verde Roma'. Problemi anche su via Acireale, su via Collatina, via Chiana, via Isacco Newton e via Appia Nuova per la condizione dell'asfalto.