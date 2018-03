in foto: foto di repertorio

Buche, allagamenti e traffico in tilt a Roma, dove piove ormai da tre giorni. Si registrano code in molte zone della città, l'ultima segnalazione arriva dalla tangenziale dove, a causa di una grossa buca che si è riempita d'acqua è stata chiusa una corsia in direzione Salaria. Sul posto è intervenuta la polizia locale che sta presidiando la buca in viale Castrense, nei pressi dello svincolo della tangenziale. Buche ‘presidiate' dai vigili anche in zona Marconi. Traffico pesante in molte vie della Capitale, da via Nomentana all'Appia, da via Cristoforo Colombo a Monti Tiburtini.

Traffico molto intenso sia sul Grande Raccordo Anulare che sul tratto urbano della A24 da Settecamini alla Tangenziale est verso il centro. Nell'opposta direzione di marcia code da Tor Sapienza al Raccordo per le difficoltà di immissione. Sul raccordo si registrano rallentamenti sull'intero anello: in carreggiata interna, code dalla Cassia alla Roma-Fiumicino. In carreggiata esterna code dalla Flaminia alla Nomentana. Traffico bloccato anche sull'Aurelia, sulla Pontina e sulla Cassia bis. Previste piogge sulla Capitale anche domani, mentre giovedì dovrebbe tornare il bel tempo. Tempo variabile ma senza precipitazioni almeno fino a sabato.