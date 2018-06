in foto: Francesco Maria Bova e Giovanni Caudo

In III Municipio sarà ballottaggio tra Francesco Maria Bova, candidato presidente della Lega alla guida di una coalizione di centrodestra, e Giovanni Caudo, candidato civico del centrosinistra. L'urbanista ed ex assessore della giunta di Ignazio Marino ha raccolto il 42,6% dei consensi, mentre il secondo classificato Bova si è fermato a 33,81%. Grande esclusa la candidata del Movimento 5 stelle Roberta Capoccioni, che si è presentata di fronte agli elettori dopo la caduta della sua maggioranza la scorso febbraio, ottenendo poco mento del 20% dei voti.

Ballottaggio III Municipio domenica 24 giugno

Bassa l'affluenza anche in III Municipio, come previsto, non essendo il voto locale associato a nessun altra tornata elettorale come di consueto: alle urne si recato solo il 26,49% degli aventi diritti, poco più di uno su cinque. Il ballottaggio si terrà domenica 24 giugno, quando i cittadini del III Municipio saranno chiamati a scegliere tra Caudo e Bova.

Elezioni III Municipio Roma: i risultati

I risultati dei candidati presidente al Municipio Roma VIII. Per i risultati di lista consultare il sito di Roma Capitale.

Giovanni Caudo (centrosinistra) 42,6%

Francesco Maria Bova (centrodestra) 33,81%

Roberta Capoccioni (M5s) 19,18%

Davide Angelilli (Potere al Popolo) 2,96%

Francesco Amato (Casa Pound Italia) 1,2%

Francesco Garroni Parisi (Il Popolo della Famiglia) 0,8%

Si votata anche in VIII Municipio: i risultati

Si votava anche in VIII Municipio ieri a Roma. Qui si è affermato il candidato del centrosinistra Amedeo Ciaccheri, che è stato eletto al primo turno con quasi il 55% dei consensi, quasi il doppio del candidato del centrodestra Simone Fogli (25%) e lontanissimo da Enrico Lupardini del Movimento 5 stelle, anche qui in crisi con solo il 13% dei consensi dopo che era andato al governo del territorio nel luglio del 2016.